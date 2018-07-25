СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-25T15:27:34+03:00

По мнению ученых, свежий апельсиновый сок, безусловно, выигрывает по показателям концентрации антиоксидантов, однако значительно уступает размороженному по количеству полезных элементов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свежем виде он не настолько благотворно оказывает влияние на организм

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Испанские биологи Университета Севильи провели исследование относительно пользы свежего, замороженного и пастеризованного апельсинового сока, установив, что замороженный сок принесет человеку больше всего пользы.

Известно, что яркие фрукты желто-оранжевого окраса содержат в своем составе каротиноиды, трансформирующиеся в организме человека в витамин А. Одновременно в составе апельсинов можно найти и бесцветные каротиноиды, которые и заинтересовали ученых. Биологи анализировали усвояемость различных видов каротиноидов человеческим организмом, определив самый полезный вид апельсинового сока.

Оказалось, полезные элементы при заморозке распадаются на составляющие части, что позволяет кишечнику намного быстрее усвоить ферменты. Да, в свежевыжатом напитке гораздо больше каротиноидов, но они хуже закрепляются в организме и по большей части вскоре после употребления попросту выводятся естественным путем.

По мнению ученых, свежий апельсиновый сок, безусловно, выигрывает по показателям концентрации антиоксидантов, однако значительно уступает размороженном по количеству полезных элементов, которые организму удается успешно усвоить.

Напомним, чуть ранее их коллеги назвали свекольный сок – идеальный продуктом для продления качества жизни. Почему именно свекольный? Из-за высокого содержания в нем солей азотной кислоты (нитратов). В организме человека нитраты превращаются в нитриты, способствующие раскупорке сосудов и улучшению кровообращения. Новое исследование основывается на более ранних исследованиях, доказавших, что свекла наряду с другими овощами с высоким содержанием нитратов помогает нормализовать артериальное давление.