Промоутер Андрей Рябинский: Когда я организовывал бой Поветкина с Кличко, мне угрожали

СЕГОДНЯ 15:32 2018-07-25T15:52:10+03:00

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Напомним, в субботу в Москве в главном бою боксерского вечера украинец Александр Усик переиграл по очкам российского спортсмена Мурата Гассиева. Но событие сразу перешло в политическую плоскость. Президент Украины Петр Порошенко умудрился приписать эту победу себе, заявив: «Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближения нашей победы...» Тут же премьер-министр страны Владимир Гройсман предложил присвоить Усику звание героя Украины.

Но тут у киевских политиков случился облом. Усик, который родился в Симферополе, не стал кричать «Слава Украине» и вообще оказался адекватным парнем и ситуация в корне перевернулась. Последние события «КП» прокомментировал известный промоутер и организатор боев Андрей Рябинский.

- Андрей Михайлович, вы подозревали, что спортивное шоу превратится в политичское?

- Конечно, подозревал. Все подозревали. Потому что люди же разные. И всегда кто-то старается на этом поспекулировать. Я за то, чтобы спорт воспринимать как спорт. И единственная политическая составляющая спорта должна заключаться в том, что спорт должен людей объединять, а не разъединять. Сейчас Мурат Гассиев с Усиком очень хорошо это показали. Они были очень корректны по отношению друг к другу, вели себя по-дружески. Видно, что два парня уважают друг друга. И явно избегали политических высказываний, старались эту ситуацию смягчать. Та же самая история была в 2013 году, когда был бой Кличко – Поветкин. Такой напряженной ситуации с Украиной тогда еще не было, и я даже не мог предположить, что вокруг этого боя появится так много всяких политических высказываний. На меня тогда с Украины вылился поток всевозможных обвинений. Были и угрозы, и всякие разговоры про то, что вы собираетесь нашего боксера отравить. Я наслушался и начитался о себе много интересно. Но сам Саша Поветкин и сам Володя Кличко относились друг к другу очень корректно. Не важно, кто победил. Важно, что это выглядело как хорошее дружеское мероприятие.

Промоутер Андрей Рябинский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Сейчас Усику не позавидуешь. Его сначала героем Украины сделать, а теперь антигероем. Но он не стал раздувать огонь...

- Он адекватный человек. Мы несколько раз с ним разговаривали. Нормальный, благородный, хороший парень. Настоящий спортсмен.

- Мы слышали. Что может состояться бой Лебедев - Усик, это так?

- Такая возможность есть. Вопрос в том - как будет развиваться карьера Дениса. Мы все немножко зависли в раздумьях по этому поводу. Надо ли это делать? Подумаем и посмотрим.

- А вы не собираетесь устраивать бои с другими украинскими боксерами?

- У нас таких встреч в ближайшее время не планируется. А ближайшее большое событие состоится 22 сентября в Лондоне, на «Уэмбли». Поветкин, как обязательный претендент, будет встречаться с Энтони Джошуа. Это бой сразу за три из четырех основных чемпионских титулов. Потому что три титула (в тяжелом весе) принадлежат Джошуа, а один титул - Уайлдеру. Уже обо всем договорились, бой объявили официально. На «Уэмбли» будет присутствовать почти 90 тысяч человек! Огромное мероприятие. Мы его организовываем совместно с Эдди Хирном. Эдди Хирн проводит основную часть работы, львиную часть. Но мы тоже в числе людей, имеющих отношение к этому мероприятию.

Усик, который родился в Симферополе, не стал кричать «Слава Украине»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Организация последнего боксерского вечера в «Олимпийском» имела бюджет в 13 млн. долларов. А в Лондоне?

- На «Уэмбли» будет еще выше. Но там и доходная часть соответствующая. Там огромный стадион. Только от продажи билетов выручка будет огромной. Плюс телевизионные права на весь мир.

- Сколько получит победитель боя?

- Гонорар Поветкина в районе 3 млн. долларов, а гонорар Энтони Джошуа составит 11-12 млн. долларов. Это нормальное распределение, потому что один – чемпион, другой – претендент. И всегда примерно такое распределение между бойцами.

- У нас таких дорогих боев еще не было?

- Общая сумма гонораров поединка Кличко – Поветкин составила больше 20 млн. долларов. Это было дорогое мероприятие.

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