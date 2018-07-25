2018-07-25T16:27:30+03:00
Политика

Вместо полетов на Луну - 330 млн в карман: в космической госкорпорации - новое уголовное дело

Гендиректора НПО имени Лавочкина подозревают в мошенничестве
Виктор БАРАНЕЦ
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Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. ФОТО пресс-службы НПО им. ЛавочкинаГендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. ФОТО пресс-службы НПО им. Лавочкина
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Только расписали историю с госизменой в подведомственном «Роскосмосу» ЦНИИмаше - Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и главы Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Их подозревают в хищении денег предприятия в особо крупном размере. По версии СКР, они заплатили более 330 млн руб. из средств НПО за фиктивно оказанные юруслуги адвокатской конторой «Третьяков и партнеры».

О том, что происходит на славном предприятии и в корпорации в целом военный обозреватель «КП» побеседовал с ветераном НПО, старшим инженером Юрием Сафроновым.

- Эти уголовные дела, коснувшиеся структур «Роскосмоса» - доказательство чего?

- Это свидетельство того, что новый глава «Роскосмоса» решил «не по-детски» почистить наши «авгиевы конюшни» от мошенников. Иницировал проверки на всех предприятих госкорпорации. И вы еще много чего интересного о нас узнаете... Кстати, на моей памяти - и громкое ЧП у нас на Лавочкина, которое вскрылось в 2014-м. Тогда зам. гендиректора по кадрам Солодовников и финансового директора Романова обвинили в хищении 180 миллионов рублей и в мошенничестве...

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности &quot;Роскосмос&quot; Дмитрий Рогозин. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

- Как удавалось уводить такие деньжища из казны оборонной фирмы?

- Фирма наша не бедная. Оборот - около 10 миллиардов рублей в год! В партнерах Китай, Германия, США, Финляндия, Италия, Канада, Франция. И куча дорогих проектов. И по гособоронзаказу деньги от Минобороны России текут...

- Так как все же Лемешевский с Аверьяновой умудрились умыкнуть вот эти 330 миллионов?

- Насколько мне известно от коллег из дирекции, в целом было так: все наши договоры требуют юридического сопровождения. В том числе и на переговорах, при разбирательствах в судах, если вдруг потребуется. И на это специальной статьей выделяются огромные деньги! Но случается и так, что для реализации внутреннего или международного проекта серьезного юрсопровождения адвокатами не требуется вовсе! Матерым спецам и так все ясно. Но деньги-то «без дела лежат»!

- И что дальше?

- А дальше нанимаются сторонние адвокаты и готовятся липовые документы об их колоссальной работе. И деньги снимаются со счета. А потом мошенники делят их между собой...

- То есть, адвокаты входят в долю...

- Скорее всего.

- Но 330 миллионов - не «тыщонка до получки»! Тут же нужна гора документов, печатей, подписей!

- Говорят, следователи обнаружили липу при «юридическом сопровождении» 23 или 25 контрактов. И это - пока. Не исключаю, что названная сумма может быть и больше... Причем, реальную работу в судах вместо нанятых адвокатов нередко выполняли штатные сотрудники нашего НПО... Причем без «гонораров» - за положенную зарплату. А многомиллионные премиальные получала нанятое для прикрытия адвокатское бюро..

- «Гонорары успеха», которые руководство НПО выплачивало адвокатской конторе «Третьяков и партнеры», это...

- ...Это и есть, похоже, те самые деньги за фиктивную работу. Причем, насколько я наслышан, эта контора - чуть ли не монополист, представлящим интересы НПО в его судебных спорах со... своим основным акционером — «Роскосмосом»... Размер премии составлял 8% от суммы выигрыша в споре.

- То есть, реальные судебные споры были?

- Случалось. Ведь «Роскосмосу» принадлежит почти 96% акций НПО имени Лавочкина.

- Почему в деле фигурирует ваш главный «правовик» Аверьянова?

- Давно ходили слухи, что она была недовольна работой юристов нашего НПО - они, якобы, крайне слабо показывают себя в судебных спорах с «Роскосмосом». Вроде, именно она уговорила Лемешевского нанять сторонних адвокатов...

- Какие правоохранители сейчас «ведут шмон» на НПО?

- Коллега из дирекции сказал, что работают сотрудники подмосковной прокуратуры и оперативники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Лемешевский родился в 1961 году в городе Рудный (Казахстан). Окончил Челябинский политех по специальности «инженер-механик по двигателям летательных аппаратов».

10 лет работал на Златоустовском машиностроительном заводе. В 1993–2005 годах был замом гендиректора Миасского машиностроительного завода. С 2005 по 2015 год — гендиректор Златоустовского машиностроительного завода. Избирался депутатом заксобрания Челябинской области. С июля 2015-го— гендиректор НПО им. С. А. Лавочкина. С сентября 2016-го - депутат Московской облдумы. Кандидат экономических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, есть дочь.

ДОСЬЕ «КП»

НПО имени С. А. Лавочкина - один из столпов ракетно-космической промышленности. Основная продукция - космические аппараты и разгонные блоки. Разрабатывает спутники в интересах Минобороны и аппараты для возобновления российской лунной программы Луна-Глоб, Луна-Ресурс. С апреля 2017-го - акционерное общество.

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