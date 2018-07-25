2018-07-25T16:29:35+03:00
Звезды

Идеальный пресс и кожа: поклонники восхищены 49-летней Дженифер Лопес, отпраздновавшей день рождение в купальнике

Фанаты поражены, как ей это удается
Ольга АНТОНОВА
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Певица Дженнифер Лопеc.Певица Дженнифер Лопеc.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока одни звезды рассказывают, что гормональные скачки, гастроли и стрессы не лучшим образом сказываются на их внешнем виде, другие при тех же условиях демонстрируют молодость и красоту. К последним, безусловно, относится Дженифер Лопес, которая решила, что ей и в 49 лет есть, что показать и свой день рождения отпраздновала в бикини. Вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом и родными она закатила пляжную вечеринку, прежде отужинав этой же компанией в дорогом ресторане.

На своей страничке в соцсети Джей Ло опубликовала несколько снимков с праздника. На кадрах певица позирует в мини-бикини и демонстрирует идеальный пресс. Она также держит в руках праздничную бутылку шампанского и выглядит очень счастливой. Рядом с ней стоит возлюбленный в белых шортах, а также родные именинницы, которые ее окружили в кадре. К слову, Родригес также поздравил Лопес в соцсети. Он поделился редкими снимками с певицей и написал ей трогательное послание. «Дженнифер нашла радость в том, чтобы делиться с другими. Я надеюсь, что мы можем подарить счастье человеку, который 365 дней в году посвящает нашим детям, семьям и целому миру. Я люблю тебя», — написал спортсмен.

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Поклонники были восхищены фигурой дивы и отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет. «Всем бы так выглядеть», «Сногсшибательная красотка», «Я думаю ты отмечаешь 18-летие», «Всегда бесподобна, а семья чудо», «Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс, и иметь такую красивую кожу?!»— прокомментировали пост подписчики.

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Быть может причина в том, что поп-дива просто счастлива и очень влюблена. Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. Более полугода не афишировали отношения, однако долго скрывать от журналистов правду не получилось. Теперь Дженнивер и Алекс охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Инстаграм-аккаунтах.

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