СЕГОДНЯ 17:47 2018-07-25T18:31:41+03:00

Если бы не охрана пса, неизвестно, что случилось бы с малышом

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Несмотря на то, что Доминика Пика предупреждали, что за двухлетним сыном Пристоном нужен глаз да глаз, стоило папаше чуть-чуть отвлечься малыш уже убежал за порог дома. Хорошо, что в последний момент куда побежал сорванец заметил пес по кличке Аполло. И ринулся вслед за ним. И чем дальше от дома убегал ребенок, тем быстрее бежал за ним пес. Отец, тем временем, поняв, что нигде не может найти сына, вызвал полицию. Стражи порядка начали осматривать ближайшие болота, заросли и заливные луга.

Через несколько часов они заметили на земле отпечатки лап крупной собаки и пошли по ним. Следы вывели их к псу Аполло, который как оказалось ни на шаг не отходил от заблудившегося мальчика. С ребенком было все в порядке.

"Когда я понял, что он пропал, я сразу же представил, как он лежит в луже воды лицом вниз и я был в ужасе", - говорит Доминик Пик, - "Думал, что я больше никогда его не увижу живым".

Ребенка обнаружили в зарослях примерно в миле от дома. По словам шерифа Дэниэля Эббота, пес Аполло, помесь питбультерьера и боксера, возможно спас жизнь Принстона из-за того, что все время был рядом с ним и оставлял много следов, по которым их и нашли. Следы более легкого ребенка в лесу были куда менее заметны.

Когда Принсон убежал в лес, на нем из одежды был всего лишь подгузник, который потом где-то потерялся и мальчик был совсем голышом, когда его нашли. Его покусали мошки и комары, но в остальном с ним было все в порядке.

По словам шерифа, в знак признательности Департамент полиции округа Ван-Бюрен в пятницу доставил в семью Пик корм для собак и лакомства для Аполло.