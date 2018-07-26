На Жанне Агузаровой пытаются нажиться мошенники

СЕГОДНЯ 15:55 2018-07-26T16:20:59+03:00

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Несмотря на то, что Жанна Агузарова очень редко дает концерты, и чаще всего, это частные выступления, а сама давно обосновалась в Лос-Анджелесе, время от времени в сети вспыхивают скандалы, когда мошенники продают билеты на ее концерты. И надо отметить, что это всегда большие объемы продаж. Агузарова – это же про ушедшую молодость и рок-ролл, и вернуться туда хотя бы ненадолго с помощью музыки «главной инопланетянки страны» мечтают многие.

И зная о такой популярности звезды, аферисты пытаются заработать и на ее альбомах. Об этом сообщил директор знаменитости Алексей Кан, разместивший тревожный пост на своей страничке в социальной сети.

«В iTunes идет нелегальная продажа «Русского альбома» Жанны Агузаровой. Продает компания «Пролог – Мьюзик». Авторского разрешения на торговлю интеллектуальной собственностью в iTunes от Жанны Агузаровой нет. Разрешения от автора Агузаровой нет. Контрактов о разрешении на продажу мы никаких не подписывали. Просьба остановить беспредел», – заявил Алексей.

Публичный призыв, судя по всему, имел положительны результат – уже спустя некоторое время сторонам удалось уладить конфликт.

Напомним, в начале июля о Жанне Агузаровой заговорили все, когда звезда 80-х завела себе инстаграм и тут опубликовала там откровенные снимки.

«Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!» – подписала Агузарова фотографии.

Пользователи Сети оценили провокационные кадры. Большинство людей стали заваливать знаменитость вопросами, как в 56 лет она поддерживает фигуру в таком тонусе и в чем секрет феноменальной диеты. Однако Жанна никак не прокомментировала подобный ажиотаж вокруг своей персоны.