Любимые интернет-слова Дональда Трампа: «Набитая дура», «фейковые СМИ», «болван»

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-25T01:20:03+03:00

- Глупый, хлюпик и слабак! Что-то я сказал не так? Фото: REUTERS

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Твиттер - интернетовский микроблог, в котором можно публиковать лишь коротенькие сообщения, - уже давно перестал быть просто местом, где люди делятся с окружающими сокровенными мыслями. Соцсеть превратилась в самую настоящую политическую арену, и тут кипят нешуточные баталии. Cейчас более 74% глав государств и правительств имеют свои собственные учетные записи. Вместе с экспертами и психологами анализируем, что же пишут политики и зачем?

Через твит - в отставку

Президент США Дональд Трамп является сейчас, пожалуй, самым плодовитым пользователем Твиттера. Количество его сообщений перевалило за 38 тысяч, а читателей - за 53 миллиона.

По количеству подписчиков американский лидер серьезно опережает большинство политиков. Например, у Хиллари Клинтон немногим больше 23 млн. читателей, у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй - 567 тыс. подписчиков, а у канцлера Германии Ангелы Меркель - всего-то 37,5 тысячи.

После президентских выборов многие эксперты задавались вопросом: что же станет с Твиттером Трампа? Президенту не подобает вести микроблог в столь фривольном тоне (а именно так он всегда и писал). Но политик продолжил вести свою страничку с новыми силами.

Твиттер Трамп часто использует для политических заявлений, но еще чаще - для сведения счетов с оппонентами. Нередко острые замечания президента США приводят к политическим скандалам. Так, о своей отставке с поста госсекретаря Тиллерсон узнал именно из Твиттера Трампа.

А некоторое время назад американские исследователи Statista Charts составили рейтинг самых популярных оскорблений, которые использует эксцентричный лидер США в своем микроблоге. Вот этот список:

1. Неудачник (loser) - 246 раз;

2. Ужасный (terrible) - 244 раза;

3. Набитая дура (dumb/dummy) - 232 раза;

4. Хлюпик (weak) - 203 раза;

5. Глупый (stupid) - 192 раза;

6. Жульнический (dishonest) - 152 раза;

7. Дурак (dope/dopey) - 117 раз;

8. Слабак (lightweight) - 103 раза;

9. Болван (fool) - 100 раз;

10. Бездарный (incompetent/incompetence) - 98 раз.

Среди любимых словосочетаний у Трампа лидируют «фейковые новости» - упоминается более 250 раз. Этой теме он уделяет максимум внимания, не забывая поносить те СМИ, которые распространяют неприятную для Трампа информацию.

Еще одно популярное словосочетание - «охота на ведьм». Перед встречей с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп написал: «Наши отношения с Россией никогда еще не были столь ужасны, всему виной безрассудство и глупость США. А сейчас еще и эта подстроенная охота на ведьм». Охотой на ведьм президент США называет расследование о вмешательстве нашей страны в американские выборы.

Ну и на третьем месте популярнейших словосочетаний у Трампа - «Северная Корея». В 2017 году его твиты об этой стране и ее лидере Ким Чен Ыне насторожили весь мир. Риторику президента США можно было расценивать как приглашение к ядерной войне.

Неудивительно, что в какой-то момент в конгрессе заговорили о том, чтобы отнять у Трампа «ядерную кнопку». Тем не менее некоторые аналитики уверены, что именно агрессивные твиты Трампа заставили северокорейцев сесть за стол переговоров.

Французская сдержанность

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет свои страницы в соцсетях аккуратно и выверенно, публикуя исключительно официальные заявления и фото со встреч. Несмотря на такую официозность, его Твиттер популярен - более 3 миллионов читателей.

Пик активности приходится на 10 утра. Не прекращаются обновления в течение всего дня, но строго до 19 часов. Средняя продолжительность между твитами занимает иногда всего 8 минут. Ощущение, что Твиттер у Макрона отобрали его помощники и публикуют сообщения исключительно в рабочие часы.

Макрон твитит строго по графику: с 10 до 19 часов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличие от своих коллег и других политиков Макрон (или тот, кто ведет его микроблог) охотно вступает в дискуссию с подписчиками. Но осторожен в выражениях: мало ли как будут трактовать его слова.

В июне этого года французские СМИ обратили внимание на необычное видео, которое опубликовала советница Макрона по делам СМИ Сибет Ндиай на личной странице в соцсетях. Там президент Франции, возмущаясь, говорит, что правительство «тратит кучу денег» на социальную помощь и это развращает народ. Журналисты встрепенулись: неужели Макрон переходит от общения в прилизанной манере Барака Обамы к эпатажу, который характерен для Трампа? Но нет. После того случая Макрон прилюдно больше не выходил из себя.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Пишет все, что в голову приходит»

- В Западной Европе представители официального истеблишмента, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрон, не могут выражать в социальных сетях какую-либо радикальную позицию. Их микроблоги - дополнение к официальным заявлением и протокольным мероприятиям. Не думаю, что они ведут свои аккаунты самостоятельно, скорее всего, за них это делает пресс-служба, - говорит ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. - Что же касается представителей Ближнего Востока, то, например, президент Турции Эрдоган вообще не видит смысла в соцсетях. Так как считает их инструментом, которым пользуется оппозиция против него. С Трампом все иначе. Я уверен, он пишет все сам - то, что приходит ему в голову. Для Трампа Твиттер - это попытка перешагнуть через американские СМИ, которые выстроили стену между американским гражданином и президентом.

- Трамп - это феномен человека, который вдруг занял высокий пост. Он не шел к президентству долгие годы в отличие от других политиков, - говорит психоаналитик Людмила Полянова. - Когда Трамп строил бизнес, ему было все равно, какими методами он добивается этого. А привычки никуда не денешь. Поэтому отсутствие политеса, который принят в высших эшелонах власти, жесты, которые он демонстрирует на публике - похлопывания, поддержка под локоток, отворачивания, лексикон, который он привнес (я бы так сказала, техасского фермера, а не политика), помешают его политическому долгожительству. Либо он выучит политический этикет, либо уйдет со сцены.

ДРУГОЙ ПРИМЕР

C британским акцентом

Одиозный британский политик Борис Джонсон в отличие от Дональда Трампа умеет выбирать выражения. Его Твиттер - это легкое разъяснение действий правительства на мировой арене, выпады в сторону премьер-министра Терезы Мэй и реакция на разные международные события.

Экс-глава британского МИДа - активный пользователь соцсетей. Не проходит и четырех часов, как появляется новое сообщение (всего у него 1,5 тысячи твитов и почти полмиллиона подписчиков). Борис пишет твиты активно по ночам и на рассвете. Потом активность спадает. Видимо, пора заниматься рабочими вопросами.

Борис Джонсон готов даже слону объяснить, что во всех мировых бедах виновата Россия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часто употребляемые слова в Твиттере Джонсона отражают его импульсивную натуру - во многом преобладают прилагательные: великолепный, фантастичный, сильный.

Большая часть самых употребляемых словосочетаний у Джонсона касается ядерных вопросов. Самые популярные хэштеги (ключевые слова, которые обозначают тему сообщения): Сирия, Алеппо, Россия, Иран и Асад. Даже брексит (выход Британии из ЕС) с НАТО и Украиной отходят на второй план.