Неприятности в отпуске: Газманова обыскали в Италии, а Борисову не пустили за границу

СЕГОДНЯ 01:15 2018-07-25T01:18:18+03:00

Отпускные неприятности и как с ними бороться

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Звезды выбирают удобные перелеты, дорогие отели, но роскошь не уберегает их от неприятных неожиданностей, которые могут случиться еще во время подготовки к отдыху. В общем, все у них, как у обычных туристов.

Бледанс: коварная медуза

Эвелина Бледанс не уследила за 6-летним сыном Семеном на отдыхе в Болгарии. «Семик взял в руки большую медузу, а потом, видимо, потрогал глаз, который покраснел и опух. Доктор сказал, что само пройдет, но я переживаю... Жду ваших советов», - делилась эмоциями с подписчиками Бледанс. Но все обошлось: через сутки отек глаза у мальчика прошел.

bledans Эвелина Бледанс с 6-летним сыном Семеном.

Совет: Заранее договоритесь о консультации в соцсетях с педиатром в России, чтобы в спорных случаях была возможность проконсультироваться.

Юлия Барановская: отказавший телефон

Римские выходные Юлии Барановской прошли отлично. Правда, многодетной маме пришлось пользоваться телефонами детей: ее собственный отказал в самый неподходящий момент. Вдобавок самолет задержали, из-за чего семья опоздала на стыковочный рейс. Но телеведущая не унывает. «Все к лучшему, - подумала я. - И мы полетели дальше».

Совет: Важные номера телефонов на всякий случай перепишите в блокнот.

Дана Борисова: долг по алиментам

По решению суда дочь Даны Борисовой живет с отцом. Но он не ограничивает встречи девочки с матерью. В середине июля Дана и Полина собрались на каникулы в Венецию. Телеведущая купила билеты, забронировала гостиницу и только потом узнала о своем долге по алиментам в 80 тысяч рублей. «В отношении меня действительно наложен запрет на выезд за границу, так как меня посчитали злостной неплательщицей алиментов. Задолженность я оплатила, и судебный пристав пообещала ее снять». Чтобы быть уверенной в снятии запрета на выезд за границу, Борисова обращалась за помощью к юристам.

danaborisova_official Дана Борисова с дочкой Полиной.

Совет: Проверьте, нет ли у вас задолженностей, на сайте fssprus.ru.

Газмановы: полицейский шмон

Олег Газманов с семьей отправился в Италию. Об их приключениях в аэропорту рассказала в соцсетях супруга певца Марина Газманова: «Не успели мы получить чемоданы, как нас направили на досмотр в полицию. Я никогда не видела, чтобы так тщательно обыскивали. Олег сурово и молчаливо наблюдал вытряхивание наших вещей на стол... Я попыталась позвонить таксисту, который нас ожидал уже долгое время. Но таможенник выхватил у меня телефон. Что они искали, кто знает? Конечно, они ничего у нас не нашли, потом он долго вносил что-то в компьютер». Подписчики успокоили чету Газмановых: мол, подобные досмотры регулярно проводятся во всех аэропортах мира, нужно относиться к этому с пониманием.

oleggazmanov Олег Газманов с супругой Марией.

Совет: Будьте готовы к тщательным досмотрам в аэропортах. Не помешает иметь под рукой номер телефона российского консульства.

Башаровы: турецкий вирус

Марат Башаров с женой и двухлетним сыном отдыхал в Турции в шикарном отеле класса люкс. К концу отдыха Марсель заболел.

elizavetabasharova Марат Башаров с сыном Марселем.

Лиза Башарова поделилась эмоциями: «Мы третью ночь без сна и вторую ночь подряд вызываем «Скорую». Жуткий диагноз «ложный круп». Все самое страшное начинается ночью: лающий кашель, отек гортани, все сопровождается аллергией. Отель - как лагерь: куча детей и инфекций. Нужен все-таки отдых поспокойнее».

elizavetabasharova Лиза Башарова с сыном на море в Турции.

Совет: Отправляясь в отпуск с детьми за границу, всегда оформляйте медицинскую страховку. В чужом климате важно не утомлять ребенка - это снижает иммунитет.