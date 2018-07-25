Индийскую «Тата Нано» снимают с производства

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-24T12:13:02+03:00

Машинка с 38-сильным мотором сейчас стоит в пересчете на наши деньги чуть больше 200 тысяч рублей. Фото: tatamotors.com

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10 лет длился этот аттракцион неслыханной щедрости, модель за 2,5 тысячи долларов впервые показали в 2008-м.

Машинка с 38-сильным мотором сейчас стоит в пересчете на наши деньги чуть больше 200 тысяч рублей, но это именно автомобиль, у которого четыре колеса и пять дверей.

Индийцы думали, что при такой смешной цене он разлетится миллионными тиражами по всему миру. Но в Европе «Тата» не проходила по нормам безопасности, на родине первоначально самовозгоралась. До России не добралась. Были времена, конечно, когда модель неплохо покупали, но в июне этого года выпустили лишь одну такую машину - спрос совсем упал. Поэтому решили «Нано» больше не выпускать. Это совсем не означает разорения компании «Тата», она продолжает штамповать бюджетную технику для индийского рынка немыслимыми тиражами. И, кстати, продолжает владеть британскими брендами Jaguar и Land Rover - с того же 2008 года.