28 июля - старт нового сезона чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-24T14:40:53+03:00

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Как будут выглядеть наши новые кумиры в матчах чемпионата страны? (Из всей сборной лишь один игрок - Денис Черышев - выступает не в РФПЛ, а в испанской Примере).

Второй, не менее важный вопрос: как будут заполняться стадионы, построенные к чемпионату мира? Напомним, новые арены из команд Российской футбольной Премьер-лиги получили «Урал», «Ростов», «Крылья Советов». Плюс матчи ЧМ проходили на аренах «Спартака», «Зенита», «Рубина». А если сюда еще добавить новый стадион ЦСКА, который не был задействован под игры ЧМ, и достраивающийся стадион «Динамо», то можно констатировать, что футбольная модернизация вышла на финишную прямую.

Изменила имидж и сама Премьер-лига. Прежде всего она убрала слово «футбольная» из своего названия и теперь официально именуется Россия Премьер-лига (РПЛ). А кроме того, РФПЛ поменяла логотип (см. фото).

Новый логотип Премьер-лиги разработан в студии Артемия Лебедева.

За кого и где болеть

ЦСКА

На ЧМ играли: Акинфеев, Головин, Марио Фернандес, Игнашевич, Дзагоев.

Когда смотреть: 27 июля, Нижний Новгород. Матч за Суперкубок России «Локомотив» - ЦСКА.

В стартовом составе сборной России на ЧМ больше всего было игроков ЦСКА. Но может так оказаться, что в наступающем сезоне в армейской команде останутся только Алан Дзагоев и Игорь Акинфеев.

А вот других своих лидеров ЦСКА готов продавать, чтобы быстрее расплатиться за новый стадион. И первым в списке - Александр Головин. Где окажется 22-летний полузащитник? В «Монако», из которого уже приезжали в Москву эмиссары? В «Челси», с владельцем которого Романом Абрамовичем у боссов ЦСКА всегда были отличные связи? Это вопрос даже не ближайших дней - ближайших часов.

С Марио Фернандесом схожая ситуация. Он вошел во многие символические сборные ЧМ-2018, которые составляют эксперты и ведущие спортивные мировые издания. Такое признание стоит многого. А владелец ЦСКА Евгений Гинер четко дал понять: Марио продается, главное - подходящая цена.

И уже совсем непонятная ситуация с Сергеем Игнашевичем. Ему на днях исполнилось 39 лет, он сам заявил о завершении карьеры. Но окончательное ли это слово? В ЦСКА надеются, что нет. И если у клуба не получится найти замену ветерану, Игнашевич может остаться в команде, где провел последние 14 лет.

«Зенит»

На ЧМ играли: Дзюба, Жирков, Кузяев, Ерохин.

Когда смотреть: 4 августа, Санкт-Петербург. «Зенит» - «Арсенал».

Вся карьера Артема Дзюбы - это конфликты и необходимость что-либо доказывать. Воспитанник «Спартака», он долго не мог показать своему родному клубу, что необходим ему. А когда сделал это, не дождался устраивающей его зарплаты и уехал в Санкт-Петербург. Там тоже получилось все непросто: экс-наставник «Зенита» выдавил Дзюбу из команды в аренду. Та же история была в сборной России. Артем в последний момент попал на ЧМ-2018, чтобы стать одним из главных его героев.

В наступающем сезоне сморите новую серию: Артем Дзюба доказывает, что он нужен «Зениту». Питерский клуб возглавил Сергей Семак - тот самый, что еще несколько лет назад играл в этой команде. Молодому тренеру досталось игроков на четыре состава, и от большей части надо избавляться. Кого выгонит Семак, а с кем ему по пути? И как в эту команду впишется буйный Дзюба? А если не впишется, куда уйдет? Существовала вероятность, что в Китай. Но вроде как Дзюба отказался от высоченной зарплаты в 6 млн. евро, чтобы не хоронить себя в китайском чемпионате.

Артему Дзюбе предстоит доказать, что он нужен «Зениту».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В «Зените» рассчитывают и на Юрия Жиркова, которому в августе стукнет уже 35. Но вот кто точно должен стать ключевым игроком питерского клуба, это Далер Кузяев.

«Спартак»

На ЧМ играли: Зобнин, Кутепов, Самедов.

Когда смотреть: 28 июля, Москва. «Спартак» - «Оренбург».

Московский «Спартак» здорово разрекламировал своих игроков на ЧМ-2018. Роман Зобнин - самый выносливый игрок турнира, и это подтверждено статистикой. Илья Кутепов - неожиданное открытие, что в сборной России могут быть хорошие защитники не пенсионного возраста. «Спартаку» этим летом предстоит пробиваться в Лигу чемпионов через квалификационные раунды. Вот там эти парни могут еще раз показать себя Европе. Ну и болельщикам тоже.

«Краснодар»

На ЧМ играли: Газинский, Смолов.

Когда смотреть: 29 июля, Казань. «Рубин» - «Краснодар».

Вы думали, у России есть только 12 стадионов, построенных к чемпионату мира? Ничего подобного. Лучшая арена страны находится в Краснодаре, там такой экран-табло - просто фантастика! И там же можно встреть автора первого гола ЧМ-2018 Юрия Газинского. В «Краснодаре» же играет и Федор Смолов - самая неоднозначная фигура в сборной России на последнем турнире. До чемпионата мира он считался лучшим форвардом страны, но месяц турнира превратился для него в кошмар, пик которого - нереализованный послематчевый пенальти в ворота Хорватии. И теперь Смолов горит желание доказать, что весь этот ЧМ-2018 - страшный сон, и он снова может превратиться в грозу голкиперов.

«Локомотив»

На ЧМ играли: братья Миранчуки, Идову.

Когда смотреть: 27 июля, Нижний Новгород. Матч за Суперкубок России «Локомотив» - ЦСКА.

Братья Алексей и Антон Миранчуки провели на ЧМ-2018 всего 60 минут. Зато в стан чемпионов России перешел Брайан Идову - защитник сборной Нигерии, родившийся в Санкт-Петербурге. Брайан играл в пермском «Амкаре», но перед самым чемпионатом мира клуб объявил о банкротстве и роспуске команды. Так русский нигериец оказался в «Локомотиве». Но перед этим он сыграл против Хорватии, Исландии и Аргентины на ЧМ-2018.

Смотреть на «Матч ТВ»

Премьер-лига продлила контракт на показ матчей с телеканалом «Матч ТВ». Переговоры шли трудно, и, по неофициальной информации, РПЛ пришлось пойти на уступки. Если ранее она получила от телевизионщиков почти 2 млрд. рублей в год, то сейчас сумма составит 1,7 млрд., то есть порядка 30 млн. долларов. Для сравнения: в Англии от продажи телеправ получают 2,27 млрд. евро в год, в Италии - 1 млрд., в Испании - 937 млн. евро.

БЮДЖЕТ

Сколько стоят игроки в клубах Премьер-лиги

*Трансферная стоимость всех игроков команды в миллионах евро.

Календарь чемпионата России

Расписание первых шести игр в Премьер-лиге

1-й тур

28 июля 2018

16.30* «Урал» - «Анжи»

19.00 «Спартак» - «Оренбург»

21.30 «Ростов» - «Ахмат»

29 июля

14.00 «Енисей» - «Зенит»

16.30 «Арсенал» - «Динамо»

19.00 «Рубин» - «Краснодар»

30 июля

18.00 «Уфа» - «Локомотив»

31 июля

19.00 «Крылья Советов» - ЦСКА

2-й тур

3 августа

19.30 «Динамо» - «Рубин»

4 августа

14.00 «Урал» - «Краснодар»

16.30 «Зенит» - «Арсенал»

19.00 «Локомотив» - «Спартак»

5 августа

16.30 «Крылья Советов» - «Оренбург»

19.00 ЦСКА - «Ростов»

21.30 «Ахмат» - «Енисей»

6 августа

17.30 «Уфа» - «Анжи»

3-й тур

10 августа

17.30 «Урал» - «Динамо»

11 августа

16.30 «Енисей» - ЦСКА

19.00 «Спартак» - «Анжи»

21.30 «Ростов» - «Крылья Советов»

12 августа

14.00 «Оренбург» - «Локомотив»

16.30 «Арсенал» - «Ахмат»

19.00 «Рубин» - «Зенит»

13 августа

17.30 «Уфа» - «Краснодар»

4-й тур

17 августа

19.30 «Анжи» - «Оренбург»

18 августа

16.30 ЦСКА - «Арсенал»

19.00 «Краснодар» - «Спартак»

21.30 «Ахмат» - «Рубин»

19 августа

16.30 «Крылья Советов» - «Локомотив»

19.00 «Зенит» - «Урал»

21.30 «Ростов» - «Енисей»

20 августа

19.30 «Динамо» - «Уфа»

5-й тур

24 августа

19.30 «Арсенал» - «Ростов»

25 августа

14.00 «Урал» - «Ахмат»

16.30 «Рубин» - ЦСКА

19.00 «Спартак» - «Динамо»

26 августа

14.00 «Оренбург» - «Краснодар»

16.30 «Уфа» - «Зенит»

19.00 «Локомотив» - «Анжи»

27 августа

17.30 «Енисей» - «Крылья Советов»

6-й тур

31 августа

19.30 «Ростов» - «Рубин»

1 сентября

14.00 «Крылья Советов» - «Анжи»

16.30 ЦСКА - «Урал»

19.00 «Краснодар» - «Локомотив»

2 сентября

14.00 «Енисей» - «Арсенал»

16.30 «Динамо» - «Оренбург»

19.00 «Зенит» - «Спартак»

21.30 «Ахмат» - «Уфа»

*Время московское