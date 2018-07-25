28 июля - старт нового сезона чемпионата России по футболу
Как будут выглядеть наши новые кумиры в матчах чемпионата страны? (Из всей сборной лишь один игрок - Денис Черышев - выступает не в РФПЛ, а в испанской Примере).
Второй, не менее важный вопрос: как будут заполняться стадионы, построенные к чемпионату мира? Напомним, новые арены из команд Российской футбольной Премьер-лиги получили «Урал», «Ростов», «Крылья Советов». Плюс матчи ЧМ проходили на аренах «Спартака», «Зенита», «Рубина». А если сюда еще добавить новый стадион ЦСКА, который не был задействован под игры ЧМ, и достраивающийся стадион «Динамо», то можно констатировать, что футбольная модернизация вышла на финишную прямую.
Изменила имидж и сама Премьер-лига. Прежде всего она убрала слово «футбольная» из своего названия и теперь официально именуется Россия Премьер-лига (РПЛ). А кроме того, РФПЛ поменяла логотип (см. фото).
Новый логотип Премьер-лиги разработан в студии Артемия Лебедева.
За кого и где болеть
ЦСКА
На ЧМ играли: Акинфеев, Головин, Марио Фернандес, Игнашевич, Дзагоев.
Когда смотреть: 27 июля, Нижний Новгород. Матч за Суперкубок России «Локомотив» - ЦСКА.
В стартовом составе сборной России на ЧМ больше всего было игроков ЦСКА. Но может так оказаться, что в наступающем сезоне в армейской команде останутся только Алан Дзагоев и Игорь Акинфеев.
А вот других своих лидеров ЦСКА готов продавать, чтобы быстрее расплатиться за новый стадион. И первым в списке - Александр Головин. Где окажется 22-летний полузащитник? В «Монако», из которого уже приезжали в Москву эмиссары? В «Челси», с владельцем которого Романом Абрамовичем у боссов ЦСКА всегда были отличные связи? Это вопрос даже не ближайших дней - ближайших часов.
С Марио Фернандесом схожая ситуация. Он вошел во многие символические сборные ЧМ-2018, которые составляют эксперты и ведущие спортивные мировые издания. Такое признание стоит многого. А владелец ЦСКА Евгений Гинер четко дал понять: Марио продается, главное - подходящая цена.
И уже совсем непонятная ситуация с Сергеем Игнашевичем. Ему на днях исполнилось 39 лет, он сам заявил о завершении карьеры. Но окончательное ли это слово? В ЦСКА надеются, что нет. И если у клуба не получится найти замену ветерану, Игнашевич может остаться в команде, где провел последние 14 лет.
«Зенит»
На ЧМ играли: Дзюба, Жирков, Кузяев, Ерохин.
Когда смотреть: 4 августа, Санкт-Петербург. «Зенит» - «Арсенал».
Вся карьера Артема Дзюбы - это конфликты и необходимость что-либо доказывать. Воспитанник «Спартака», он долго не мог показать своему родному клубу, что необходим ему. А когда сделал это, не дождался устраивающей его зарплаты и уехал в Санкт-Петербург. Там тоже получилось все непросто: экс-наставник «Зенита» выдавил Дзюбу из команды в аренду. Та же история была в сборной России. Артем в последний момент попал на ЧМ-2018, чтобы стать одним из главных его героев.
В наступающем сезоне сморите новую серию: Артем Дзюба доказывает, что он нужен «Зениту». Питерский клуб возглавил Сергей Семак - тот самый, что еще несколько лет назад играл в этой команде. Молодому тренеру досталось игроков на четыре состава, и от большей части надо избавляться. Кого выгонит Семак, а с кем ему по пути? И как в эту команду впишется буйный Дзюба? А если не впишется, куда уйдет? Существовала вероятность, что в Китай. Но вроде как Дзюба отказался от высоченной зарплаты в 6 млн. евро, чтобы не хоронить себя в китайском чемпионате.
Артему Дзюбе предстоит доказать, что он нужен «Зениту».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В «Зените» рассчитывают и на Юрия Жиркова, которому в августе стукнет уже 35. Но вот кто точно должен стать ключевым игроком питерского клуба, это Далер Кузяев.
«Спартак»
На ЧМ играли: Зобнин, Кутепов, Самедов.
Когда смотреть: 28 июля, Москва. «Спартак» - «Оренбург».
Московский «Спартак» здорово разрекламировал своих игроков на ЧМ-2018. Роман Зобнин - самый выносливый игрок турнира, и это подтверждено статистикой. Илья Кутепов - неожиданное открытие, что в сборной России могут быть хорошие защитники не пенсионного возраста. «Спартаку» этим летом предстоит пробиваться в Лигу чемпионов через квалификационные раунды. Вот там эти парни могут еще раз показать себя Европе. Ну и болельщикам тоже.
«Краснодар»
На ЧМ играли: Газинский, Смолов.
Когда смотреть: 29 июля, Казань. «Рубин» - «Краснодар».
Вы думали, у России есть только 12 стадионов, построенных к чемпионату мира? Ничего подобного. Лучшая арена страны находится в Краснодаре, там такой экран-табло - просто фантастика! И там же можно встреть автора первого гола ЧМ-2018 Юрия Газинского. В «Краснодаре» же играет и Федор Смолов - самая неоднозначная фигура в сборной России на последнем турнире. До чемпионата мира он считался лучшим форвардом страны, но месяц турнира превратился для него в кошмар, пик которого - нереализованный послематчевый пенальти в ворота Хорватии. И теперь Смолов горит желание доказать, что весь этот ЧМ-2018 - страшный сон, и он снова может превратиться в грозу голкиперов.
«Локомотив»
На ЧМ играли: братья Миранчуки, Идову.
Когда смотреть: 27 июля, Нижний Новгород. Матч за Суперкубок России «Локомотив» - ЦСКА.
Братья Алексей и Антон Миранчуки провели на ЧМ-2018 всего 60 минут. Зато в стан чемпионов России перешел Брайан Идову - защитник сборной Нигерии, родившийся в Санкт-Петербурге. Брайан играл в пермском «Амкаре», но перед самым чемпионатом мира клуб объявил о банкротстве и роспуске команды. Так русский нигериец оказался в «Локомотиве». Но перед этим он сыграл против Хорватии, Исландии и Аргентины на ЧМ-2018.
Смотреть на «Матч ТВ»
Премьер-лига продлила контракт на показ матчей с телеканалом «Матч ТВ». Переговоры шли трудно, и, по неофициальной информации, РПЛ пришлось пойти на уступки. Если ранее она получила от телевизионщиков почти 2 млрд. рублей в год, то сейчас сумма составит 1,7 млрд., то есть порядка 30 млн. долларов. Для сравнения: в Англии от продажи телеправ получают 2,27 млрд. евро в год, в Италии - 1 млрд., в Испании - 937 млн. евро.
БЮДЖЕТ
Сколько стоят игроки в клубах Премьер-лиги
*Трансферная стоимость всех игроков команды в миллионах евро.
Календарь чемпионата России
Расписание первых шести игр в Премьер-лиге
1-й тур
28 июля 2018
16.30* «Урал» - «Анжи»
19.00 «Спартак» - «Оренбург»
21.30 «Ростов» - «Ахмат»
29 июля
14.00 «Енисей» - «Зенит»
16.30 «Арсенал» - «Динамо»
19.00 «Рубин» - «Краснодар»
30 июля
18.00 «Уфа» - «Локомотив»
31 июля
19.00 «Крылья Советов» - ЦСКА
2-й тур
3 августа
19.30 «Динамо» - «Рубин»
4 августа
14.00 «Урал» - «Краснодар»
16.30 «Зенит» - «Арсенал»
19.00 «Локомотив» - «Спартак»
5 августа
16.30 «Крылья Советов» - «Оренбург»
19.00 ЦСКА - «Ростов»
21.30 «Ахмат» - «Енисей»
6 августа
17.30 «Уфа» - «Анжи»
3-й тур
10 августа
17.30 «Урал» - «Динамо»
11 августа
16.30 «Енисей» - ЦСКА
19.00 «Спартак» - «Анжи»
21.30 «Ростов» - «Крылья Советов»
12 августа
14.00 «Оренбург» - «Локомотив»
16.30 «Арсенал» - «Ахмат»
19.00 «Рубин» - «Зенит»
13 августа
17.30 «Уфа» - «Краснодар»
4-й тур
17 августа
19.30 «Анжи» - «Оренбург»
18 августа
16.30 ЦСКА - «Арсенал»
19.00 «Краснодар» - «Спартак»
21.30 «Ахмат» - «Рубин»
19 августа
16.30 «Крылья Советов» - «Локомотив»
19.00 «Зенит» - «Урал»
21.30 «Ростов» - «Енисей»
20 августа
19.30 «Динамо» - «Уфа»
5-й тур
24 августа
19.30 «Арсенал» - «Ростов»
25 августа
14.00 «Урал» - «Ахмат»
16.30 «Рубин» - ЦСКА
19.00 «Спартак» - «Динамо»
26 августа
14.00 «Оренбург» - «Краснодар»
16.30 «Уфа» - «Зенит»
19.00 «Локомотив» - «Анжи»
27 августа
17.30 «Енисей» - «Крылья Советов»
6-й тур
31 августа
19.30 «Ростов» - «Рубин»
1 сентября
14.00 «Крылья Советов» - «Анжи»
16.30 ЦСКА - «Урал»
19.00 «Краснодар» - «Локомотив»
2 сентября
14.00 «Енисей» - «Арсенал»
16.30 «Динамо» - «Оренбург»
19.00 «Зенит» - «Спартак»
21.30 «Ахмат» - «Уфа»
*Время московское