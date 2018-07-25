2018-07-25T15:59:33+03:00
Экономика

Рыболовы стали больше платить в бюджет

Налоговая отдача рыбной отрасли в 2018 году увеличилась на 7%
Антон КОЛЕСОВ
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Автор фото: Михаил ФРОЛОВАвтор фото: Михаил ФРОЛОВ
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В первые три месяца этого года в бюджет Российской Федерации поступило 10,2 млрд. рублей налогов и сборов. Это на 0,68 млрд. рублей больше, чем в первом квартале прошлого года.

По данным Федеральной налоговой службы, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов увеличился на 14% и составил 337 млн. рублей. В прошлом году за тот же период было собрано 297 млн. рублей.

На 70 млн. рублей больше собрано налогов на имущество: в первом квартале с 2018 года их объем составил 138 млн. рублей.

Социальные платежи предприятий составили 3,4 млрд. руб., что на 0,49 млрд. руб. или 17% больше чем в первом квартале 2017 года.

Больше всего изменилась ситуация с уплатой налога на доходы физических лиц - на треть больше, чем в прошлом году. Объем НДФЛ составил 2,1 млрд. рублей.

Сумма налогов на прибыль по сравнению с прошлым годом почти не изменилась и составила в первом квартале 1,496 млрд. рублей. А объем единого сельскохозяйственного налога уменьшился: предприятия рыбной отрасли перечислили в бюджет 2,2 млрд. рублей (на 290 млн. рублей меньше, чем в первом квартале 2017 года).

За три года налоговая отдача от фискальных платежей предприятий рыбной отрасли выросла более чем вдвое: с 20,1 млрд. рублей в 2014-м году до 42,3 млрд. рублей в 2017-м.

И эта тенденция сохраняется, что является отражением экономической ситуации в рыбной отрасли. Например, ее оборот в первом квартале 2018 года составил 74,8 млрд. рублей. В 2017 году он был на уровне 62,3 млрд. рублей.

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