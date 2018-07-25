Поклонская объяснила свое «низкое место» в рейтинге полезности депутатов

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-25T16:27:30+03:00

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Политологи составили рейтинг полезности депутатов. В нем 59-ю строчку заняла Наталья Поклонская. Зато она оказалась в лидерах по медийной активности. Выходит, много интервью и мало настоящей работы? Экс-прокурор Крыма объяснила «КП», почему заняла в рейтинге столь низкое место.

- Как вы относитесь к этому рейтингу?

- Любые рейтинги, а тем более рейтинги эффективности или полезности - вещь лукавая. Во-первых, всегда надо смотреть по чьей инициативе или, если хотите, по чьему заказу сделан рейтинг. Во-вторых, какова цель рейтинга? Заставить отстающих лучше работать? Помочь руководителю при принятии управленческих решений? Как и кем рейтинг используется? В случае, о котором Вы меня спрашиваете, на поставленные мной вопросы вразумительных ответов нет. Одни только странные совпадения.

- А к своему положению в рейтинге полезности как относитесь?

- Вы знаете, я Вам один пример приведу. За истекшие полгода в Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, заместителем председателя которого я являюсь, поступило 856 жалоб и обращений граждан и организаций. В мой адрес поступило более 2100 обращений. Кроме того, в ходе личных приемов в Крыму и Севастополе ко мне в день обращаются по 200-250 человек. Все это легко проверить, приехать и посмотреть.

И слава Богу многим людям удается помочь.

Мои инициативы в сфере антикоррупционного законодательства и уточнения ответственности за бытовое использование специальных технических средств (приспособлений, по которым можно обнаруживать и отслеживать объект) уже восьмой месяц лежат без движения. За это время идеи моих проектов появились в законопроектах иных депутатов и инициативах органов исполнительной власти. Если они будут более эффективны – отлично, лишь бы такие важные изменения законодательства были приняты.

- Некий источник рассказал журналистам: «…Если говорить о работе Поклонской в должности зампреда комитета, на этом поприще она себя особо не проявляла. А комиссия, которую она возглавила, собралась на заседание почти через год».

- Вы забыли сказать, что это не просто источник, а информированный источник, так, во всяком случае, он представился для прессы. Если бы этот источник был бы действительно информированными, то знал бы, что комиссия работает не сама по себе и не по расписанию, а по мере поступления туда обращений и жалоб.

В период этой весенней сессии мы второй раз соберемся в четверг и тогда, наверное, и поговорим об эффективности комиссии, а также о том, кто как себя проявил в ее работе.

Ну а по работе в Комитете я цифры чуть ранее привела.