Ударил жену в глаз... а потом стал идеальным мужем

СЕГОДНЯ 17:15 2018-07-25T17:19:52+03:00

В самом ли деле мужчина, который поднял руку однажды, будет делать это регулярно?

Изменить размер текста: A A

Иногда сидишь и думаешь: откуда-то сейчас прилетит новое, свежее, совершенно оригинальное? И тут оно прилетает. Воистину гений коллективного народного опыта, питающего нашу рубрику, неиссякаем.

«Здравствуйте! Увидела где-то на просторах интернета статью: мол, мужчина, который ударил женщину один раз, уже больше не остановится. Мол, будет насильником и садистом. Возмутило. Нет, нет и нет.

Захотелось мне рассказать историю. Я наблюдала ее воочию, потому что живу рядом с участниками, с моей дочерью и её мужем.

У нас устойчивая, патриархальная, можно сказать, семья. Муж, моя мама, дочь, сын, я. В дочери мы не воспитывали «семейственность» специально, но, видимо, глядя на нас с отцом, с которым мы «не разлей-вода», дочка выросла консервативной: первый мальчик, в которого она влюбилась, стал её мужем. Им было по двадцать лет, он сделал предложение. Я, конечно, боялась, что брак будет «пробный» - разругаются. И скоро мои опасения начали оправдываться. Через год после свадьбы родилась моя внучка, начались у них ссоры, ужасная ругань.

Зять рвал и метал, крушил мебель, которую мы с мужем им подарили на новоселье. Дочь прибегала к нам, дрожащая, в слезах. Рассказывала: пришёл с работы, потребовал ужин, а она с ребёнком весь день, ничего не успела...

Я чувствовала: что-то не сходится... Но не спорила, не лезла в конфликт.

А скоро настал роковой день «икс»: дочь прибежала к нам с опухшей скулой, с синяками на руках... Я поняла - пора вмешаться.

Я настояла: повтори точно, что ты ему сказала? Она: «принёс зарплату, двадцать пять тысяч. Я бросила ему в морду. Деньги разлетелись по прихожей... Как ты собираешься нас на это кормить, нищеброд?!» Начался скандал, хватал за руки, ударил. Он работает таксистом в Московской области, а там было лето, отпуска, народу мало, вот и вышло мало, хотя пахал сутками.

Я сказала: «Дочка, значит, так. Мужа обижать с сегодняшнего дня ты не будешь. Слово «нищеброд» - не употребляешь. Это хуже мата». У нас в семье нет таких слов, это она в институте от подружек нахваталась... в общем, серьезный был разговор. Даже отец пришёл, разобрался, подключился. Хотя до этого хотел зятю полицию вызывать.

С тех пор прошло шесть лет. Дочь нас услышала. И что вы думаете? Больше никогда зять на неё руку не поднял. Мебель починил - потом купил новую квартиру: зарабатывает уже не 25 тысяч, а побольше.

Внучка скоро в первый класс пойдёт, в на папе виснет, души не чает, а он в ней. А я иногда думаю: что было бы, если бы я тогда встала на сторону избитой дочери и не сделала материнского наставления? Как подумаю, что могла лишить ребёнка отца...

Я не горжусь, но считаю, это естественное развитие событий, которое мне удалось повернуть в правильную сторону.

Родители, любите своих детей, не читайте им нотаций и не читайте, что пишут в интернете феминистки, не поддавайтесь сиюминутным эмоциям.

Елена, Московская область, 46 лет».

Елена, ваша тёзка Елена Борисовна Мизулина бы задушила вас в объятиях до синяков. А я к ней бы охотно присоединилась (но только в данном случае).

Вы не зря помянули мощнейший медиа-стереотип, который ходит в интернете: «если муж ударил один раз, значит, скоро ножиком пырнёт в печень». Это общее место в феминистической публицистике. Это постоянно подкрепляется новостями - «мужчина забил жену до смерти», «мужчина отрубил жене руки», - и интервью с психологами из женских кризисных центров, которые имеют дело с жертвами психопатов всех мастей - от диссоциальных до эпилептоидных.

Но нужно понимать, что психиатрические случаи - это не «типическое» по Белинскому. Это не «распространённое» и «многократно повторяющееся».

Это крайности, которые собирают тысячи кликов и повышают гонорар.

Часто мы с вызовом говорим: «я не смотрю зомбоящик!»

Подключив умственные штекеры к интернету, расслабляемся: мол, теперь без Малахова можно кушать чистую, экологическую правду.

Нет, не можно: чиста правда только у душе человека. И спасибо Елене: она напоминает нам, что такая правда есть.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то сказать Елене, которая тоже увидит комментарии. Что до меня, то у меня лично нет твёрдого ответа на вопрос, нужно ли разводиться с мужчиной, который дерется. Я и сама дерусь ловко, в случае чего.

Пишите здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru, если хотите поговорить лично.

Если опубликую вашу историю – изменю имя, возраст, место действия, вы знаете.