Регистрировать новые авто смогут сами автосалоны

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-25T17:43:37+03:00

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который, возможно, упростит жизнь автолюбителей. Касается он только новых автомобилей, которые приобретены у официальных дилеров. На радость автовладельцев транспорт будет возможно регистрировать непосредственно через дилера. И там же получить номера, не посещая ГИБДД.

Главные новации связаны именно с номерными знаками. ГИБДД будет только присваивать сам номер — набор из цифр и букв. А металлические таблички станут поставлять дилеры, отвечающие требованиям правительства и получившие аккредитацию (для чего у них, в частности, должен быть заключен договор с производителями номерных знаков). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесет их всех в специальный список. Антимонопольщики также установят максимальную стоимость изготовления номерного знака.

Главный вопрос, который волнует автолюбителей, - а станет ли в итоге процедура регистрации нового авто и постановки его на учет дешевле? Ведь и сейчас автосалоны предлагают услуги по оказанию помощи в постановке автомобиля на регистрационный учет в ГИБДД. Услуга в среднем обходится в 15 000 руб. Что изменится, когда новый закон вступит в силу?

Как пояснили в пресс-службе автодилера «АВИЛОН», детали пока прорабатываются, но в целом процедура будет выглядеть так. В обновленный перечень услуг по регистрации авто будет входить осмотр автомобиля (проверка регистрационных данных) и заказ на изготовление номера. Услуги красивых номеров при этом не будет. Клиент оплачивает в кассу автосалона фиксированный тариф, установленный государством (госпошлину). И уже на основе данных от дилера ГИБДД ставит на учет автомобиль.

Сверх госпошлины, придется оплатить стоимость изготовления номерного знака — сколько именно, пока не понятно.

- Боюсь, что дилеры будут продолжать брать немалые деньги за свои услуги, - предполагает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. - Обязательно должно быть дополнение к этому закону, где прописаны единые конкретные нормы для автосалонов, чтобы они не навязывали каждый какие-то свои суммы.

Новый закон не отменяет и возможности зарегистрировать новое авто по старинке, лично обратившись в ГИБДД. Для этого можно прийти в любое регистрационное подразделение, независимо от места жительства. Заявление на регистрацию можно подать и через портал госуслуг.

Закон еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Предполагается, что в силу он вступит уже в 2019 году.