2018-07-25T19:46:03+03:00
Общество

Лишенным российского гражданства дадут второй шанс

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила провести «паспортную амнистию»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Лишенным российского гражданства дадут второй шанс.Лишенным российского гражданства дадут второй шанс.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в самой большой стране на земле — до миллиона человек без документов. И речь не только о гастарбайтерах-нелегалах, но и о добропорядочных россиянах. Которым государство когда-то подарило розовую книжицу, а теперь само же изъяло. Поскольку, дескать, заветный документ (вместе с российским гражданством) был ранее «выдан незаконно». И нынче таких «беспаспортных» — под 20 тысяч (точную цифру не знает даже МВД).

Вот уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и предлагает таким «лишенцам» помочь:

— Речь о тех, у кого аннулировали паспорта, полученные в 1990-е годы в нарушение установленного порядка, — поясняет омбудсмен. — Сюда можно отнести и тех, кто по разным причинам потерял документы или пользуется устаревшим паспортом СССР, но не может обрести российское гражданство.

Кстати, с «перегибами на местах» многим выдавали главный в жизни документ не только в мутные девяностые, но и, например, в Крыму. После воссоединения с Россией четыре года назад паспортизация здесь велась впопыхах, а теперь многих признают «вступившими в гражданство без оснований». Самый известный из двух тысяч таких лишенцев — экс-сослуживец Натальи Поклонской, бывший зам прокурора Симферополя Александр Шкитов. На момент Русской весны он жил в Киеве, крымской прописки не имел, а в Тавриде отметился запретом показа скандального фильма «Матильда» (за что, по собственному мнению, и подвергся «паспортным репрессиям»).

Впрочем, среди экспертов идею Москальковой о такой «амнистии» поддерживают не все.

— Есть тысячи случаев незаконного получения гражданства — скажем, за взятки. Получается, всех таких правонарушителей теперь легализовать? — говорит нам адвокат, специалист по миграционному праву Константин Лейбовский. — Или другой пример: до 1991 года люди родились или закончили вуз на территории РСФСР, а потом оказались за границей. Всем им по закону и так положено гражданство РФ. Бывает, какие-нибудь архивы потерялись, допустим, списки личного состава воинских частей. Однако на это есть правовая процедура: человек идет в суд, и тот, как правило, встает на его сторону. Вопрос ведь не в «красной книжечке», а в желании интегрироваться в наше общество. Чем многие «новые россияне» похвастать не могут. Что теперь, автоматически давать паспорта миллионам мигрантов из Средней Азии, которые здесь живут долгие годы?

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