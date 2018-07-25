2018-07-25T19:11:43+03:00
Общество

Хор Сретенского монастыря выступит в Херсонесе Таврическом

Торжественный концерт приурочен к 1030-летию крещения Руси
Антон БАЛУЕВ
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Выступление у стен древнего города станет заметным событием в культурной жизни Крыма и пополнит список лучших концертных площадок хора. А выступал он на сценах Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Торонто, Мельбурна, Сиднея, Гаваны, Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Берлина, Лондона.

Сретенский хор сохраняет исконно русские традиции многоголосия. В его репертуаре особое место занимают полюбившиеся слушателям древние и византийские гимны, сербские распевы, старинные и современные русские народные и казачьи песни, торжественные церковные песнопения и композиции современных авторов.

Хор выступит в рамках масштабного фестиваля «Исторический парк–Херсонес Таврический», который организовали Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Фонд с 2014 года поддерживает культурные и образовательные проекты. Одна из его задач - популяризация истории России. Например, при участии фонда в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Омске открылись исторические парки, финансируются программы московского парка «Россия-Моя история».

К празднованию 1030-летия крещения Руси подготовлена большая фестивальная программа. Ее основная часть пройдет в сентябре этого года, а сейчас на территории музейного комплекса идет подготовка: создаются и обновляются входные группы музея, зоны отдыха, просветительские пространства, устанавливаются объекты навигации, мультимедийное и световое оборудование.

Одним из самых ожидаемых событий станут вечерние экскурсии, сопровождаемые динамической художественной подсветкой. В дневное время участникам и гостям фестиваля будут рассказывать о самых интересных фактах из жизни древнего Херсонеса. Авторские короткометражные фильмы, созданные специально для посетителей музея, расскажут о том, чем жил древний город и почему память о Херсонесе сегодня особенно актуальна.

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