Кадыров прокомментировал закон о родном языке

СЕГОДНЯ 19:45 2018-07-25T19:46:03+03:00

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25 июля Государственная Дума приняла в окончательной редакции поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации». Они касаются изучения родного языка в школах. Суть в том, что во многих школах кроме русского языка есть предмет «Родная речь» на котором изучают национальный язык региона. Теперь по решению родителей дети смогут уроки родного языка не посещать.

В своем телеграмм-канале Рамзан Кадыров прокомментировал принятый закон, отметив, что «желающему изучать родной язык и любящему его не чинятся никакие препятствия. Истинный патриот своего народа, своего родного края никогда не откажется от языка своих предков и родителей! А того, кто считает, что ему не нужен чеченский, татарский, аварский язык, никто не заставит силой изучать его. Он, наоборот, с гордостью станет заявлять, что без акцента говорит на русском и английском, но не владеет родным языком, не зная, что таким образом обесценивается в глазах собеседников».

Лично Рамзан Кадыров «считал бы самым большим и несмываемым позором для себя и детей» отказ от чеченского языка.