Отдохнул на 5+: какой отдых и где оказался наиболее комфортным
Делимся своими впечатлениями в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Отдохнул на 5+: какой отдых и где оказался наиболее комфортным
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Главные темы:
- Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары.
- Шантажисты пригрозили "Домодедово" взломом систем, потребовав выкуп в биткоинах. Администрация аэропорта в свою очередь усилила меры безопасности в терминале и на летном поле.
- Отдохнул на пять с плюсом: какой отдых и где оказался наиболее комфортным? Турпоток в Краснодарский край летом 2018 года увеличился на 10%.
- Овощной патруль. Сравниваем цены килограмма огурцов и помидоров. Овощи и фрукты подешевели, и это заметили все.
Отдохнул на 5+: какой отдых и где оказался наиболее комфортным
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