26 Июль 07:05 2018-07-26T14:08:27+03:00

Отдохнул на 5+: какой отдых и где оказался наиболее комфортным

Делимся своими впечатлениями в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары.

- Шантажисты пригрозили "Домодедово" взломом систем, потребовав выкуп в биткоинах. Администрация аэропорта в свою очередь усилила меры безопасности в терминале и на летном поле.

- Отдохнул на пять с плюсом: какой отдых и где оказался наиболее комфортным? Турпоток в Краснодарский край летом 2018 года увеличился на 10%.

- Овощной патруль. Сравниваем цены килограмма огурцов и помидоров. Овощи и фрукты подешевели, и это заметили все.