Сделано в России: большинство людей покупает отечественные лекарства

26 Июль 09:05 2018-07-26T14:48:24+03:00

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

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Главные темы:

- Форс-мажор на отдыхе: что делать, куда бежать? Пропажа документов, потерялся ребенок, проблемы с заселением, опоздал на самолет.

- Большинство россиян покупает отечественные лекарства, но и граждане, предпочитающие импортные медикаменты, часто готовы перейти к российским аналогам из-за более привлекательной цены или по рекомендации врача, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

- В коридорах власти.

- Авиабилеты подорожают. На сколько? Ростуризм предупредил о возможном повышении цен на турпутёвки.

- Отдых на Кавказе. Отправляемся в Южную Осетию и в Баку.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.