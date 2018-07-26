Сделано в России: большинство людей покупает отечественные лекарства
Главные темы:
- Форс-мажор на отдыхе: что делать, куда бежать? Пропажа документов, потерялся ребенок, проблемы с заселением, опоздал на самолет.
- Большинство россиян покупает отечественные лекарства, но и граждане, предпочитающие импортные медикаменты, часто готовы перейти к российским аналогам из-за более привлекательной цены или по рекомендации врача, говорится в исследовании холдинга "Ромир".
- В коридорах власти.
- Авиабилеты подорожают. На сколько? Ростуризм предупредил о возможном повышении цен на турпутёвки.
- Отдых на Кавказе. Отправляемся в Южную Осетию и в Баку.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.
Сделано в России: большинство людей покупает отечественные лекарства