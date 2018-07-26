От «своих парней» до леди: Как сцена заставила звезд «более лучше одеваться»

СЕГОДНЯ 01:58 2018-07-26T02:14:06+03:00

Как сегодня выглядит Земфира и другие артистки, начинавшие свой путь на сцене с позиции «любите меня такой, как я есть»

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Совсем недавно общественность спорила, может ли талантливая певица с высоты своей популярности указывать начинающей коллеге на недостатки ее внешности. Мнения разделились, ну а мы решили посмотреть, как сегодня выглядит сама Земфира, которая назвала некрасивой исполнительницу рок-баллад Гречку. И как изменились девушки, которые начинали свой путь на сцене с позиции «любите меня такой, как я есть».

Сцена диктует свои правила, которые еще в прошлом веке вывел французский модельный бизнес: «казаться, чтобы быть». Привлекательность - необходимая составляющая популярности. Кто знает, помнили бы мы сегодня актрису Норму Джин, если бы она не изменила цвет волос, прическу и стиль одежды, став секс-символом на все времена по имени Мэрилин Монро. Хочешь большую ауди­торию - будь добр, выгляди гармонично. Публичное пространство не терпит грязных волос, неухоженного лица, непродуманного наряда. Если выглядишь плохо, то транслируешь публике, что тебе плевать на себя, ты небезопасен и не считаешь нужным нравиться. Поэтому артисткам, которые делали ставку исключительно на талант, пришлось заняться и внешностью, от чего они только выиграли.

Земфира. Фото: globallookpress.com , instagram.com

Земфира

В начале карьеры певица выглядела типичным представителем поколения 90-х - угловатая пацанка с челкой, закрывающей глаза. Переломный момент произошел после знакомства Земфиры с актрисой Ренатой Литвиновой.

Постепенно Земфира начала меняться. Похудела, да так, что многие начали всерьез подозревать, что певица болеет. Сделала модную стрижку, стала использовать заметный макияж.

Сейчас 41-летняя певица внимательно следит за своим имиджем, устраивает стильные фотосессии, выступает в платьях модных дизайнеров, чего раньше никто из ее поклонников не мог и представить.

Глюк’оZа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Глюк’оZа

Когда Наташа впервые развиртуализовалась, ведь поначалу все знали только ее мультяшный образ, то предстала перед поклонниками настоящей пацанкой. Джинсовки и кроссовки, небрежный хвост или короткая стрижка, не требующая ухода, - от нарисованного персонажа ее было просто не отличить. Но после замужества дворовая девчонка постепенно превратилась в светскую красавицу. По ее словам, она поначалу даже стеснялась носить платья с декольте - выходила в свет, прикрыв вырез рукой. Но потом поняла, что имидж это совсем не «ничто», и сейчас 32-летняя Глюк’оZа является одной из самых сексуальных певиц нашего шоу-бизнеса.

Валерия Гай Германика. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ , Предоставлено организаторами мероприятия

Валерия Гай Германика

Режиссер знает толк в трудных подростках, про которых снимает фильмы, - еще недавно она была такой же, как и они. Безумный цвет волос, дреды, готическая одежда, макияж «вырви глаз» полностью отражали внутренний хаос Германики. После расставания с Глебом Самойловым она продолжала «жестить», а вот знакомство с отцом ее второго ребенка Вадимом Любушкиным заставило ее измениться. С Любушкиным 30-летняя Валерия уже давно развелась, но перемены было не остановить. Сейчас ее просто не узнать - перед нами мягкая блондинка с аккуратным макияжем, которая предпочитает женственные платья и каблучки бесформенным тряпкам и тяжелым солдатским ботинкам.

Диана Арбенина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ Экспресс газета , Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москвам

Диана Арбенина

Певица долгое время выглядела брутально: бесформенная прическа или мальчишеская стрижка, мешковатые рубашки, военные штаны. После рождения детей Диана начала меняться. Сначала коротко подстриглась, перекрасившись в блондинку, потом уменьшилась на несколько размеров. А последние год-полтора начала экспериментировать со стилем. Сейчас 44-летняя солистка «Ночных снайперов» если и выходит в свет, то выбирает классические наряды, платья или юбки, подчеркивающие ее, как оказалось, стройные ноги.