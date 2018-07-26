«Тест на беременность»: Доктор Бахметьева выходит из декретного отпуска

СЕГОДНЯ 03:03 2018-07-26T03:05:37+03:00

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Этот сериал прошел в начале 2015-го по Первому каналу с таким головокружительным успехом, что продюсеры, похоже, несколько растерялись и за второй сезон взялись не сразу. Кто ж знал, что придется продолжение снимать. Казалось бы, рядовая мелодрама для впечатлительных дам. Но нашлось в истории про гинеколога Наталью Бахметьеву, которая помогает женщинам ощутить радость материнства, что-то особенное - настоящее, искреннее. И редкое в мутном потоке отечественных сериалов.

Но съемки новых серий пришлось отложить из-за того, что исполнительница главной роли Светлана Иванова сама решила стать матерью, уже во второй раз. Наконец малыш подрос, Светлана вернулась из Израиля, где рожала, и сразу же приступила к работе.

- Когда доснимем, не знаем. Когда выйдет, не знаем. С кем останется Наташа, не знаем. Ничего не знаем! - ответила актриса разу на все вопросы поклонников сериала. По нашим данным, «Тест на беременность-2» выйдет в эфир уже в новом телесезоне, который стартует осенью.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про 90-е снимают комедию

В Москве начались съемки сериала «90-е. Весело и громко» для СТС. Это 21-серийная музыкальная комедия, которая рассказывает о гитаристах Васе и Паше, студентке хорового училища Жене, десантнике Бобе и преподавателе вокала Птицыне, которые создали поп-группу в те лихие времена. Криминал, малиновые пиджаки, пейджеры - в сериале будет много всего, что заставит вас вспомнить молодость.