2018-07-26T03:05:37+03:00
Телевизор

Ты масон, и я масон, оба мы бессмертны

Интересная тенденция наблюдается на Первом канале летом: если раньше в мертвый сезон чудом оставшихся у экранов людей ожидали повторы, то сейчас в эфир выдаются премьеры
Валентина ЛЬВОВА
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Например, сериал «Алхимик», который был снят еще в 2014 году, до публики добрался только сейчас.

Казалось бы, в чем проблема? Сериал напичкан тайнами, интригами, историческими персонажами и хорошими известными актерами. Зачем так долго было мариновать произведение, если оно хотя бы выглядит качественным - в отличие от каких-нибудь затяжных мелодрам про брошенных девочек, потерявших память, попавших в тюрьму по ложному обвинению, а потом нашедших своих родителей, встретивших принца и ставших бизнес-леди?

Говорят, это могло быть связано с тем, что продюсеры фильма не договорились с телеканалом. Но у меня более утопическая версия. Почему-то мне кажется, что к описанной выше модели, назовем ее «Золушкой из комы», привыкли относиться проще. «Закроем глаза, нажмем на кнопку «плей» и покажем домохозяйкам». Но что делать с продуктом, который выглядит как кино и как раз в этом своем облике разочаровывает, обманывает ожидания? Выглядит вторичным и беспомощным. И композитор пишет музыку, напоминающую музыку Горана Бреговича к «Снам Аризоны». И актеры играют любовь, так неестественно тараща глаза, разговаривая про магнитные волны или занимаясь любовью в полях, что хочется уже съесть что-нибудь горькое, пусть только не целуются, а то и горькое не поможет.

Игорь Петренко, довольно привычный в ролях «человека из органов» или разочарованного Печорина, здесь изображает романтичного пучеглаза, со стрижкой под горшок (сперва) и с навязчивым желанием собирать росу по утрам с помощью пипетки. Он «слышит музыку», пытается скопировать наивную улыбку Юрия Деточкина, очень неумело напивается в чебуречной, а потом колдует над пробирками и ретортами, то золото синтезируя, то эликсир бессмертия. Дело происходит в 1983 году, при Андропове еще, а вокруг шастают и КГБ, и неубиваемые английские шпионы, они же иллюминаты. И засланный масонами замминистра здравоохранения бродит как неприкаянный, к колбам принюхивается. И все как-то нелепо, гротескно, как готический подвал в деревенском доме алхимика, где сама идея бессмертия выглядит пустой сказкой, убедительной не более, чем Кощей или Баба-Яга в исполнении Георгия Милляра.

«Алхимик». Четверг, понедельник - вторник, 21.35, Первый.

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