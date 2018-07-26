Венесуэльской валюте "подрежут" пять нулей

СЕГОДНЯ 07:33 2018-07-26T07:35:41+03:00

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Президент Боливарианской республики Николас Мадуро объявил в среду вечером, что скоро страна заживет по-новому! Вместо старых "сильных" боливаров (официальное название) будут введены "суверенные", которые призваны заменить обесценившуюся валюту путем деноминации - то есть замены существующего номинала на более низкий. Теперь сто тысяч боливаров превратятся в 1 суверенный боливар.

Деноминация начнется 20 августа, когда будет введены в оборот новые купюры - суверенные боливары. "Новая" валюта будет привязана к "Petro" - криптовалюте, выпущенной 20 февраля Боливарианской республикой, стоимость которой рассчитывается исходя из биржевого курса нефти. Правда, пока не ясно, как этот механизм будет реализован на практике.

Первоначально правительство предлагало провести деноминацию 4 августа, сократив валюту в тысячу раз, но, видимо, планы поменялись. По словам Мадуро, новые купюры позволят "распространить великие революционные изменения на венесуэльскую экономику". Проблема в том, что все "классические" деноминации проводились правительствами при одновременном ведении антиинфляционной политики, то есть сдерживании роста стоимости товаров и услуг. В случае Боливарианской республики наоборот присутствует гиперинфляция - цены растут буквально на дрожжах. Это происходит во многом из-за того, что Венесуэла практически все товары народного потребления импортирует из-за рубежа, а курс доллара за месяц вырос в два раза, соответственно выросли и цены на товары.

"Комсомолка" уже писала о том, что население Венесуэлы испытывает жесткий дефицит валюты, из-за чего большинство покупок уже проводятся через безналичный расчет, ведь купюр у населения банально нет, а если и есть, то для того, чтобы пообедать в хорошем ресторане придется нести с собой целый рюкзак банкнот.

Помимо деноминации глава государства объявил о том, что власти планируют проведение реформ для привлечения иностранных инвестиций. например, правительство снизит до нуля налоги на ввоз оборудования и запчастей для промышленности, а также выпустит новые ценные бумаги. Для их обеспечения Центробанку Венесуэлы будет передан нефтяной блок, на котором расположены разведанные запасы в размере более 29 миллиарда баррелей.

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