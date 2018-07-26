Москвичей зовут на благотворительный забег, чтобы помочь тяжелобольным детям
Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет 5 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Такой благотворительной акцией уже третий год подряд ОАО «РЖД» отмечает День железнодорожника. А присоединиться к забегу приглашают всех неравнодушных людей. ведь участники не только смогут проверить свою силу и выносливость. Все стартовые взносы от участия будут переданы на лечение тяжелобольным детям.
Так, в 2016-2017 годах благодаря забегу фонд «Линия жизни» помог девяти ребятишкам. В этом году собранные средства пойдут на операцию тринадцатилетней Дарье Михайловой с диагнозом «фибробластическая остеогенная саркома». Для проведения лечения девочке необходим раздвижной не инвазивный протез, стоимостью 2,7 млн. рублей.
«Сейчас многие стараются вести здоровый образ жизни, но для того, чтобы с пользой провести время всей семьей, мероприятий явно недостаточно, - рассказывает президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова, - Поэтому такой городской семейный праздник, как благотворительный забег, понравился участникам. В прошлом году на старт в Москве вышло более 7 тыс. человек, а в 20 городах страны – более 11 тыс. человек. Приглашаем вас приятно провести время и помочь ребенку, ведь добрые дела приносят ощущение счастья».
Все стартовые взносы будут переданы на лечение тяжелобольным детям в фонд «Линия жизни»Фото: Из материалов пресс-службы
В этом году участникам забега будут предложены четыре дистанции. Свои силы сможет испытать любой желающий в возрасте от 6 лет. Верхней возрастной планки у участников нет.
Дистанции предусмотрены для бегунов разной степени подготовки:
500 м. (детский забег до 13 лет);
1520 м. (от 10 и старше. Такая некруглая цифра выбрала неслучайно - дистанция символизирует ширину железнодорожной колеи - 1520 мм);
5 км.
15 км. (вводится впервые для подготовленных участников от 14 лет и старше).
На территории Парка во время забега будут созданы площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, все пришедшие смогут попробовать свои силы в таких видах спорта, как футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы и др.
Соревнования проводится в партнерстве с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Спортивный праздник стартует не только в столице - благотворительные забеги состоятся во многих городах России: Санкт-Петербург, Мурманск, Минеральные воды, Псков, Петрозаводск. Список участников до сих пор пополняется.
Где: Парк Победы на Поклонной горе в Москве
Когда: 5 августа, начало в 09:00, старт в 9:30
Желающим принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.