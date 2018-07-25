2018-07-26T10:35:13+03:00
Экономика

Морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании

Участники выставки покажут свои новейшие разработки в области строительства гражданского флота
Семен ГОРСКИЙ
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Морской салон во Владивостоке. Автор фото: Артем БАЛАШОВ.Морской салон во Владивостоке. Автор фото: Артем БАЛАШОВ.
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На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона-2018 уже опубликован состав участников выставки в рамках крупнейшего в России отраслевого события. Свои проекты и новейшие разработки продемонстрируют ведущие предприятия судостроения, среди которых АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Восточная верфь», АО «Армалит», АО ВП «ЭРА», ПАО «Дальприбор», АО «КБ «Арсенал», ООО «Современные морские технологии» и многие другие.

Напомним, Международный дальневосточный морской салон торжественно откроется завтра, 26 июля, во Владивостоке и будет работать по трем ключевым направлениям: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие». В рамках деловой программы запланировано проведение конференций и дискуссий, презентации участников и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Центральным событием МДМС-2018 станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровых технологий». Также участников морского салона ждет презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог. Мероприятия пройдут на территории почти в 7 тысяч кв. метров, а также на акватории бухты Золотой Рог. Более 3 тысяч кв. метров займет выставочное пространство.

«При подготовке Международного дальневосточного морского салона особое внимание уделено составу участников. В конце июля во Владивостоке встретятся представители лидеров судостроительной отрасли. Современная площадка Салона на базе ДВФУ на острове Русский обеспечит участникам комфортные условия для презентации своей продукции, установления новых деловых контактов и торгово-промышленных связей, привлечения инвестиций и реализации инновационных проектов. Уверен, работа Международного дальневосточного морского салона станет катализатором для развития морского дела во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Особенно встреч с представителями судостроительных компаний ждут рыбопромышленники, так как именно в этом году появились «квоты под киль» на вылов водных биоресурсов и получат их те, кто построит новые рыболовные суда либо заводы береговой переработки. И именно вопрос строительства судов на отечественных верфях волнует рыбаков сегодня более всего.

По словам управляющего группой компаний «Доброфлот» Александра Ефремова, преимущество судостроения на Дальнем Востоке в географии – в близости регионов добычи рыбы и морепродуктов. Однако не стоит замахиваться на крупнотоннажные траулеры, так как с экономической точки зрения в регионе реально строить только малотоннажный и среднетоннажный рыболовный флот.

- Я бы не стремился конкурировать с азиатскими соседями в постройке крупных судов. Все развитые рыболовные страны в последние годы строят в основном среднетоннажные добывающие суда, которые сдают весь свой улов в охлажденном виде на береговые предприятия для более глубокой переработки в готовую продукцию из свежего, не замороженного сырья. Такие суда, кроме прочего, меньше воздействуют на экосистему, по сравнению с крупнотоннажными траулерами-процессорами. В советский период расцвета рыбной промышленности на Дальнем Востоке в Охотском море им вообще запрещали работать, - отметил рыбопромышленник.

По мнению Ефремова, для того, чтобы восстановить гражданское судостроение на Дальнем Востоке на начальном этапе достаточно сосредоточиться на изготовлении корпусов и достройку судов из агрегатов, узлов и систем мировых производителей под специфику региона. Этот вопрос представитель рыбной отрасли и хочет обсудить с кораблестроителями.

- За основу для судостроения можно брать многое из автопрома — от проработанной правовой базы господдержки и ее зависимости от локализации до организационной схемы взаимодействия с иностранными партнерами в части кооперации, - сказал глава «Доброфлота».

Помимо выставки судов, для участников и гостей будут организованы экскурсии, спектакли и концерты. По основной площадке Морского салона – кампусу ДВФУ – будут ходить дополнительные автобусы-шаттлы. Аккредитация участников еще продолжается, свои бейджи они смогут получить как в кампусе, так и в аэропорту Владивостока. Помогать гостям будут более 100 волонтеров, которые уже прошли соответствующее обучение. Ожидается, что в работе салона примут участие делегации из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Республики Корея и Японии. В целом свое участие в работе Морского салона уже подтвердили представители 11 стран.

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