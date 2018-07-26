2018-07-26T12:32:49+03:00
Звезды

Вдова " Иванушки" снялась в клипе племянника покойной сестры Григорьева-Апполонова

А автором трека стал вдовец, Григорьев-Апполонов младший [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Вдова Олега Яковлева, Александра Куцевол снялась в клипе Сергея Григорьева-Апполонова.Вдова Олега Яковлева, Александра Куцевол снялась в клипе Сергея Григорьева-Апполонова.Фото: YouTube
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В июне 2017го года от тяжелой болезни скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Спустя несколько недель после смерти Олега ушла из жизни родная сестра уже «рыжего» Иванушки, Юлия. 51-летняя женщина не пережила приступ астмы. Спустя год вдова Яковлева, Александра Куцевол (они официально поженились в Черногории, но в России этот брак по закону не признается) снялась в клипе Grey Wiese, Сергея Григорьева-Апполонова, племянника Юлии.

Вдова " Иванушки" снялась в клипе племянника покойной сестры Григорьева-Апполонова.А автором трека стал вдовец, Григорьев-Апполонов младший

Проникновенный трек «Я и ты» в исполнении Сергея написал его дядя, Андрей Григорьев-Апполонов младший, в память о любимой супруге.

- Уже год я без Юли. Целый год я боролся с депрессией. Отвлечься мне не помогали ни работа, ни путешествия. Жалею, что многое не успел сказать своей супруге, - признается Андрей, - Я благодарен за поддержку Андрею-старшему (как раз рыжему ‘Иванушке’) и Сереже. В этом июне исполнилось 20 лет с нашего знакомства с Юлей, поэтому я написал песню в память о ней. Для съемок в клипе я пригласил Сашу Куцевол, которая как и я год назад потеряла близкого человека. Я поддерживаю ее в непростой период. Клип мы посвящаем памяти Юлии и Олега.

Ключевой фразой клипа становится вопрос Саши Андрею: «Как жить дальше?»

КСТАТИ

Сестра рыжего из «Иванушек»: Спустя 40 дней после смерти старшей сестры Андрей не может прийти в себя

Со дня смерти старшей сестры бессменного лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Юлии прошло больше 40 дней. Певец, несмотря на то, что продолжает гастроли, до сих пор не может прийти в себя. Андрей практически не выходит на связь с поклонниками, не делится снимками из своей жизни в Сети, как это было раньше (подробности)

Андрей Григорьев-Апполонов о смерти сестры в Сочи: Моя жизнь наполовину остановилась

Не так давно певец записал видеообращение, в котором поделился переживаниями о случившемся.

- Меня не было практически две недели, потому что у меня случилось горе. Умерла моя любимая сестричка, - говорит с горечью в голосе Андрей Григорьев-Апполонов. - К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась (подробности)

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