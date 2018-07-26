Фэн-шуй на август 2018 года: благоприятные и неблагоприятные даты

СЕГОДНЯ 12:15 2018-07-26T12:41:46+03:00

Фэн-шуй на август 2018: публикуем прогноз на восьмой месяц года

Изменить размер текста: A A

1 августа, среда

День покажет, в каком направлении двигаться дальше. Ни в коем случае не стоит идти против течения. Делайте сейчас только то, что вам по душе. Однако это отнюдь не предполагает, что надо пускаться во все тяжкие.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

2 августа, четверг

Все, что сегодня с вами произойдет, надо принять и проанализировать. А после сделать надлежащие выводы. В дальнейшем это поможет не наступать на знакомые грабли. Этот день характеризуется духовным ростом. Увы, зачастую он происходит «благодаря» личным ошибкам.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

3 августа, пятница,

Сейчас самое время приступать к делам, рассчитанным на долгосрочную перспективу: к переездам, к работе на новом месте, к запуску нового бизнеса. Благоприятно будет подкрепить свои силы надежной командой.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

4 августа, суббота

Увы, не самый лучший день. Он не подходит для глобальных проектов и начинаний. Для проведения переговоров и душевных встреч.

Также сейчас следует усилить внимание и отказаться от потенциально опасных занятий.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

5 августа, воскресенье

Довольно благоприятный день. Следует приступать к работам по обустройству жилища, приусадебного хозяйства, к наведению уюта. Подходит день и для подбора нового жилья.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

6 августа, понедельник

Увы, день не сулит особой удачи в деловых вопросах. Все начатое, скорее всего, придется переделывать или доделывать. Так что благоразумнее будет провести подготовительные работы, а к цели выдвинуться лишь в среду.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

7 августа, вторник

Помните выражение: мысль материальны? Сегодня должен быть только позитивный настрой. Ибо наши мысли будут находить отражение в действительности. Запрет на ссоры и сплетни.

С важными дела следует повременить.

Часы удачи: 10.00-13.00.

8 августа, среда

А вот сейчас можно приниматься за судьбоносные, масштабные дела. Удачными будут финансовые сделки, крупные покупки, важные встречи и путешествия.

Часы удачи: 12.00-18.00.

9 августа, четверг

Сегодня можно многое успеть! День под знаком очищения. Нужно привести в порядок не только рабочее место, жилище, но также и упорядочить свои мысли. Смело вписывайте план дня множество дел.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

10 августа, пятница

В этот день вероятны потери. Причем происходят они, зачастую, по вине третих лиц. Держите кошелек поближе к себе и не заключайте сомнительных сделок. Уж очень велики шансы быть обманутым.

Часы удачи: с 17.00 до 19.00.

11 августа, суббота

Субботу можно было бы назвать удачной, если бы не солнечное затмение. Оно перебивает все карты. Но в то же время настраивает нас на великие дела, обновляет.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

12 августа, воскресенье

День отличается «пустой болтовней». Будет много обещаний и прожектов, которым, увы, не суждено воплотиться в жизнь. А потому, пропускайте все это мимо ушей.

Лучше сегодня как следует отдохнуть и набраться сил.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

13 августа, понедельник

Понедельник как правило, день тяжелый. А нынешний обладает еще одной неприятной особенностью — затягивать дела. Так что если ждете быстрого эффекта от начатого, повремените приступать к важному.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

14 августа, вторник

Начало дня позволит понять, на правильном ли вы пути, или все делаете не так. Если в делах встречается немало препон, отложите их.

А вот для небольших поездок вполне подходящий день.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00

15 августа, среда

Внимание концентрируем на себе и на семье, близких. Сегодня их чаяния и просьбы должны быть главными. Если вы не услышите домочадцев, конфликтов будет не избежать.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

16 августа, четверг

День нужно провести без ярких эмоций, погружаясь в свои мысли. Дела в расписании должны быть только те, с которыми вы справляетесь в любом состоянии.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

17 августа, пятница

Сегодня необходима энергетическая подпитка, поэтому выберите себе занятие, доставляющие удовольствие, радость.

Кроме того, благоприятной будет и встреча с искусством, природой. А вот деловую активность следует свести в минимуму.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

18 августа, суббота

Именно суббота на этой неделе — самый благоприятный день для начала глобальных проектов и важных дел. Главное, чтобы все было подготовлено на отлично, и тогда любые трудности ни почем. Усильте свои силы поддержкой единомышленников.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

19 августа, воскресенье

Следует посвятить день семье, хозяйственным заботам. При этом следует избегать крупных покупок и кредитов. Если есть долги, их, по возможности, надо отдать. Вообще сейчас важно избавиться от различных недоделок и недочетов.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

20 августа, понедельник

Хороший день во всех отношениях. Сегодня благоприятно начинать романтические отношения, а также приступать к важным делам. Особенно ударной выдастся первая половина дня. Главное сегодня ни с кем не вступать в конфликт.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

21 августа, вторник

А сегодня удача берет выходной. Для большинства дел не самый подходящий момент. Займитесь лучше подготовкой плацдарма гдля грядущих свершений: все следует просчитать до мельчайших деталей.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

22 августа, среда

Сегодня стоит начинать те дела, которым вы всегда рады: делайте покупки, отправляйтесь в путешествия. А вот для займа денег и вообще одалживания чего бы то ни было — не лучший период.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

23 августа, четверг

Бездействие в этот день не сулит ничего хорошего. Не ленитесь, иначе, дремота, апатия и хандра захватит надолго в свои сети. Сейчас сила в движении, активности и новых планах.

Часы удачи: с 12.00 до 13.00.

24 августа, пятница

Отличный день для дел, которые связаны с будущим, обеспечивают его благополучие.

Сейчас хорошо заключать сделки, заводить банковские карты, делать финансовые вложения, покупать земельные участки, начинать ремонтные работы.

Благоприятно отправляться в путешествие. А также заключать брачные союзы.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

25 августа, суббота

Особой удачи день не сулит. А потому и не стоит пытаться прыгнуть выше головы. Поберегите энергию. Не перетруждайтесь и выбирайте те дела, которые приносят удовольствие.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

26 августа, воскресенье

Увы, не самый благоприятный день. Он проходит под знаком разрушения. А значит идеально подходит лишь для нескольких действий: разрушения строений и отношений. Если хотите разорвать с кем-то связи — воспользуйтесь моментом!

Часы удачи: с 7.00 до 9.00.

27 августа, понедельник

Сейчас стоит заняться решением личных проблем, налаживанием связей, которые в последнее время дали трещину.

А вот для перехода на новую работу, поездок, судебных тяжб не лучший период.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

28 августа, вторник

Лучше не начинать сейчас дел, с которыми вы связываете свое будущее. Пока лишь рутинные заботы и занятия не требующие особой концентрации и усилий.

Не удачный момент также для матримониальных планов и романтических свиданий.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

29 августа, среда

От того, как вы проявите себя сейчас, будет зависеть ближайшее будущее.

Предостережение: день обладает эффектом бумеранга, так что отдавайте лишь приятные эмоции. Не вступайте в ссоры и не провоцируйте людей на агрессию.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

30 августа, четверг

Отличный день! Он подходит для большинства начинаний. Занимайтесь решением финансовых вопросов, налаживайте личную жизнь, отправляйтесь в путешествие, переходите на новую работу — везде ждет успех.

Часы удачи: с 10.00 до 18.00.

31 августа, пятница

Сейчас нужно приступить к завершению, закрытию важных дел. Судьбоносные проекты отложите на несколько дней. Не нужно переезжать, не принесут успеха и переговоры.

Самое благоразумное — отдохнуть как следует.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.