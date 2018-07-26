На одной волне с Аэрофлотом

СЕГОДНЯ 12:50 2018-07-26T12:48:50+03:00

Бортом компании можно бесплатно перевозить доски, паруса и принадлежности для дайвинга

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На рейсах в Мале, Бангкок, Пхукет и Хошимин Аэрофлот продляет акцию бесплатной перевозки снаряжения до 30 апреля 2019 года. К ним прибавился еще и Тель-Авив.

Что можно перевезти бесплатно?

Комплект для серфинга, виндсерфинга, кайтсерфинга и вейкбординга, общий вес которого не должен превышать 23 кг. В комплект входят доска (не более 2 штук), плавники (не более 3 штук), 1 пара креплений, гидрокостюм, не более 2 пар гидрообуви и другие аксессуары общим весом не более 5 кг. Дополнительно в комплект снаряжения для виндсерфинга входит парус с мачтой в чехле (вес чехла входит в общий вес комплекта).

Дайверы могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности, общий вес которых не должен превышать 5 кг.

С полным списком оборудования, разрешенного к перевозке в составе комплекта, пассажиры могут ознакомиться на страничке акции.

Бесплатная перевозка доступна только на собственных регулярных рейсах Аэрофлота и на рейсах, выполняемых дочерними авиакомпаниями под коммерческим управлением Аэрофлота. Пассажирам необходимо предварительно согласовать перевозку, обратившись в контактный центр (8-800-444-5555) или в офисы продаж.

На рейсах, операторами которых являются сторонние авиакомпании-партнеры (номера рейсов — SU3000-4999), услуга не предоставляется.