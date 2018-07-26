«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: в акции примет участие Республика Хакасия

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-26T13:11:42+03:00

С 29 по 31 июля в Абакане, Саяногорске, Черногорске и Сорске можно будет сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестирования

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Республика Хакасия станет 10-м регионом, принявшим участие в акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию – «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Она началась 12 июня на Камчатке и закончится уже в ноябре в Калининграде.

С 29 по 31 июля будет проводиться тестирование в четырех городах Хакасии. Жители Абакана, Черногорска, Саяногорска и Сорска увидят на своих улицах и площадях МПТ – автомобили белого цвета с широкой красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Визуальные ориентиры брендированных МПТ должны привлечь внимание местных жителей, которые в обычной жизни не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИДа.

Пункты тестирования будут расположены в оживленных местах: на городских площадях, парковочных пространствах, возле торговых центров. Это позволит значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ.

Повысить уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции помогут специалисты ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», которые в МПТ будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих с дотестовым и послетестовым консультированием.

На торжественном мероприятии, которое состоится в Абакане 1 августа, будут подведены итоги тестирования в Республике Хакасия. На мероприятии состоится передача флага региона как символа акции организаторам. Следующим регионом акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет Кемеровская область.

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Место проведения мероприятия: г. Абакан, проспект Ленина, 23 (конференц-зал ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г. Я. Ремишевской»).

Время: 10:00–12:00.

Когда и где можно сдать тест на ВИЧ в Хакасии:

• г. Абакан – 29–30 июля

29 июля

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Абакан, ул. Стофато, 12 (парковочное пространство перед ТРЦ «Ролби»).

30 июля

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Абакан, перекресток Кирова – Щетинкина, 29 (парковочное пространство медиагруппы «Юг Сибири»).

• г. Саяногорск – 29 июля

Время: 11:00–17:00

Адрес: г. Саяногорск, Советский микрорайон, д. 1 (у входа в здание Администрации муниципального образования г. Саяногорск).

• г. Черногорск – 30 июля

Время: 11:00–17:00

Адрес: г. Черногорск, пр-т Космонавтов, 21 (парковочное пространство перед центральным входом в поликлинику).

• г. Сорск – 31 июля

Время: 11:00–17:00

Адрес: г. Сорск, центральная городская площадь (площадь перед детским садом «Ручеек» по адресу: ул. Дружбы, 3А).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.