2018-07-26T15:12:45+03:00
Происшествия

СК России: Руководство «НПО им. С.А. Лавочкина» потратило на фиктивных юристов 330 миллионов

Адвокат Третьяков, который придумал мошенническую схему успел скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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На территории АО "Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина" в подмосковных Химках. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАССНа территории АО "Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина" в подмосковных Химках. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС
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СК России предъявил гендиректору акционерного общества «Научно-производственное объединение» им. С.А. Лавочкина» Сергею Лемешевскому, являющемуся депутатом Московской областной Думы, руководителю дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы – адвокату Игорю Третьякову обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

- Гендиректор «НПО им. С.А. Лавочкина», его непосредственная подчиненная Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков обвиняются в хищении денежных средств Государственной корпорации «Роскосмос» путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два годы составила порядка 330 млн рублей", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что следователи провели масштабные следственные мероприятия на территории Московского и Челябинского региона, и собрали неопровержимые доказательства, которые подтверждают причастность Лемашевского, Аверьяновой и Третьякова к совершенному преступлению.

Любопытный факт: мошенники поняли, что за ними наблюдают, и попытались скрыться, а Лемешевский даже успел написать заявление на увольнение со 2 августа.

"Адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Петренко.

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