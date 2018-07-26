Российский союз туриндустрии: В России могут закрыть все визовые центры зарубежных стран

СЕГОДНЯ 14:52 2018-07-26T16:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В России могут закрыть все визовые центры зарубежных стран, предупреждают в Российском союзе туриндустрии.

Что это значит? Что визу можно будет получить лишь в посольствах и консульствах. Они у большинства государств есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Жителям регионов придется перед отпуском в Греции, Испании или Индии ехать в столицу за визой (и даже дорогие курьерские службы не спасут, для шенгена нужно сдавать отпечатки пальцев). Я уже не говорю про очереди и про то, что процесс выдачи виз растянется до бесконечности.

Ведь визовые центры как раз и создавались для того, чтобы освободить дипломатов от рутинной бумажной работы и сбора биометрических данных. Все это берут на себя сотрудники визовых центров, консульствам же остается лишь принять решение и поставить штамп в паспорт. Визовые центры не входят в структуру посольств, это коммерческие структуры - посредники для подачи документов.

И что еще важнее - многие популярные у российских путешественников страны открыли визовые центры в десятках российских городов. Для туристов это, разумеется, удобно - получить визу в родном городе или соседнем или лететь ради нее в Москву, есть разница!

Пишу подробно, чтобы напомнить: визовые центры нужны и удобны простым туристам, в первую очередь жителям регионов.

Почему им грозит закрытие? По данным Российского союза туриндустрии, депутаты "Единой России" внесли законопроект об о внесении изменений в ФЗ-114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В нем идет речь об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами.

Критерии для аккредитации такие, что ни один из существующих визовых центров им не соответствует. И в принципе выполнить их сложно. Так что, если поправки будут приняты в нынешнем виде, зарубежным странам придется либо закрывать визовые центры, либо срочно искать новых партнеров (но и тут есть заговоздка, о ней ниже).

Без паники: на данный момент это лишь идея, текст законопроекта даже на сайте Госдумы найти нереально. В каком виде документ доберется до первого и тем более третьего чтения и будет ли вообще принят - еще вопрос.

Вот на какие моменты предлагаемых поправок обращают внимание в Российском союзе туриндустрии:

- всем компаниям, которые оказывают посреднические услуги по оформлению виз для граждан РФ, придется получать обязательную аккредиацию МИД. И критерии для нее, мягко говоря, очень сложно выполнимы.

- например, у компании должны быть представительства не менее чем в 20 субъектах РФ. Да, у визовых центров Испании и Греции и сейчас столько, для них не проблема. Но туда и ездит по миллиону наших отпускников в год! А есть же страны, где турпоток не столь массовый - Швейцария или Великобритания, скажем, им два десятка филиалов и ни к чему.

- максимальная доля иностранного участия в уставном капитале – 20%. Все компании-операторы визовых центров - международные, собственники у них иностранцы. Причина простая: обычно министерства иностранных дел зарубежных государств проводят тендер на работу визовых центров по всему миру сразу, а не для России отдельно. Вряд ли глобальные компании готовы будут менять свою структуру. Открыть отдельное юрлицо с российскими собственниками для работы в России? Но... есть еще один критерий: опыт работы не менее трех лет в сфере оказания услуг от имени дипломатических миссий. Понятно, что ни у одной новой компании трехлетнего опыта не будет.

Сейчас в России работают шесть компаний, управляющих визовыми центрами. Визовых центров намного больше, так как многие операторы сотрудничают с несколькими странами сразу. К примеру, «ВиЭф Сервисес» (VFS Global) - индийская компания, обеспечивающая работу визовых центров в 139 странах мира. В России через центры VFS туристы подают документы для поездки в Грецию, Францию, Болгарию, Польшу...

Кстати, совсем недавно визовые центры прошли проверки Роскомнадзора и ФСБ, уточняют в Российском союзе туриндустрии. На предмет соответствия новым требованиям закона "О защите персональных данных". Соответствуют, все в порядке.

"Предложенные депутатами поправки случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только визовые центры, но и иностранных дипломатов. Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке – в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала «нулевых», когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - резонно рассуждает Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почему в сезон отпусков разоряются туроператоры

Хроника пикирующего туристического рынка-2018 выглядит так. “Полар Тур”, “Радуга Трэвел”, “Матрешка” и “Аврора БГ”, “Премиум Трэвел Групп”, DSBW Tours, “Натали Турс”. Меньше чем за месяц все эти туркомпании разорились, закрылись либо другими способами оставили своих клиентов без отпуска (как “Натали Турс”, которая отменила все чартеры и аннулировала все туры) (подробности)