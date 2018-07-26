2018-07-26T14:54:26+03:00
Общество

Матвиенко назвала «нелюдями» тех, кто пытал заключенного в Ярославской колонии

Глава Совета Федерации выступила за реформу ФСИН
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Система ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) нуждается в реформировании, социализацией заключенных должна заниматься гражданская служба. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в четверг.

- Я потрясена случаем в ярославской колонии, это чудовищное преступление, которому нет оправдания. Я считаю, что должно быть проведено самое серьезное расследование и самые жестокие наказания применены к этим нелюдям, которые, находясь при исполнении, позволили себе такое грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека, - заявила Матвиенко.

Напомним, что в интернете появилось видео, на котором 18 сотрудников ярославской колонии истерзают заключенного, скованного наручниками. Расследованием занимается Следственный комитет, семь сотрудников колонии арестованы.

- Такие случаи говорят о том, что система ФСИН нуждается в изменениях. Я не поверю, что нельзя подобные факты - насилия, пыток, избиения - изжить. Мне кажется, нужно разделить функции контроля и охраны, которые должны нести соответствующие службы, с функцией перевоспитания и социализации осужденных, находящихся в тюрьме. Этим должна заниматься гражданская служба и это должно быть открыто для гражданского общества, - заявила Матвиенко.

По ее словам, сенаторы подключатся к работе по обсуждению реформы ФСИН.

А еще Матвиенко призвала смягчить наказание за репосты в интернете.

- Призывы к экстремизму - это история с тяжелыми последствиями, таких людей надо ставить место​​​. Во всем нужно чувство меры - нельзя завалиться ни в одну, ни в другую сторону. Любые перегибы очень вредны и малоэффективны, - заметила глава Совфеда.

Журналисты также попросили Матвиенко прокомментировать пенсионную реформу.

- Главное, что государство при любых условиях гарантирует нашим гражданам выплату пенсий. Недопустимо повторение ситуации 1990-х годов, когда не платили пенсии. Гарантирую: ничего такого не повторится, все будут получать пенсии, - заявила Матвиенко.

Глава Совфеда признала, что большинству россиян не нравятся предложения правительства повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63-х. В то же время, заявила Матвиенко, «откладывать решение этого вопроса нельзя».

Отвечая на вопрос о возможности переноса Единого дня голосования с начала сентября на другой месяц, когда россияне не ездят на огороды, Матвиенко заявила, что не против того, чтобы найти более удобное время.

- Но, учитывая масштабы и размеры нашей страны, количество часовых поясов, разные климатические условия, найти такой единый день голосования, которому бы все аплодировали и были бы рады, и он бы всем подошел, практически невозможно. Можно подвигать - на неделю раньше, две недели позже, - но все равно будут как довольные, так и недовольные. Обсуждать надо, но не торопиться, - сказала Матвиенко.

А еще Матвиенко призвала не возвращать пиво на спортивные стадионы (во время ЧМ по футболу было разрешено продавать пиво на публичных стендах стадионов).

- У нас много сделано по борьбе с алкоголизмом. Уровень алкоголизации населения снижается. Среди молодежи нет культа пива, как в 90-е, у каждого дома нет этих грязных пивных ларьков. Не хочется эти достижения зачеркивать. Я буду выступать против продажи пива на стадионах, но на уверена, что за мной победа, - призналась Матвиенко.

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