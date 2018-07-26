СЕГОДНЯ 14:21 2018-07-26T14:33:07+03:00

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Бывший шеф-повар королевы Великобритании Елизаветы II Даррен Макгрэди недавно рассказал о кулинарных предпочтениях монархини. Оказывается, на королевский стол запрещается подавать пищу с большим количеством углеводом — пасту, рис, картофель и прочее. А чтобы избежать неприятного запаха изо рта, повару не позволяли добавлять в пищу чеснок. Кроме того, Елизавета II не ест бананы целиком, а разрезает их и съедает вилкой.

Ему крайне редко приходилось готовить мясо слабой прожарки, так как королева очень любит стейки прожарки well-done

Ее Величество также очень любит шоколадные печенья и торты. Елизавета II каждый день ест рыбу на гриле или курицу с овощами, а также большую порцию салата и много свежих фруктов.

А вот шеф-повар Кристета Камерфорд, работающая в Белом доме, рассказала, что нынешний президент США Дональд Трамп любит фаст-фуд, например бургеров или картошки фри. Более того, он попросил повара, чтобы ему готовили так же, как готовят в ресторанах быстрого питания, а именно жареные яблочные пирожки и бургеры.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жить не может без сырс «Эмменталь»,даже несмотря на то, что именно от него он набирает лишние килограммы. Также, бывший шеф-повар семьи Кимов, Кенджи Фуджимото, признался, что глава КНДР обожает блюда из акульего плавника.