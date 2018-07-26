Суперкубок России: «Локомотив» и ЦСКА открывают сезон

СЕГОДНЯ 15:04 2018-07-26T15:17:50+03:00

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Чемпион страны «Локомотив» и обладатель серебряных медалей ЦСКА 27 июля в 21:30 в Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона - Суперкубок России. В этом матче есть все: скандал с участником, непонятные призовые и армейская интрига - кто сыграет в «красно-синей» форме, если все лидеры летом исчезли из клуба?

Скандал. На самом деле В матче за Суперкубок победитель чемпионата должен встречаться с обладателем Кубка России. Но пока все смотрели ЧМ-2018, победивший в финале Кубка страны «Тосно» исчез. Растворился в финансовых проблемах и пропал с футбольной карты без следа, и чудо будет - если без следствия. Пришлось вместо «Тосно» звать вице-чемпиона ЦСКА.

Деньги. Ажиотаж огромен, все билеты на 45-тысячный стадион проданы за несколько дней до матча. Но до сих пор нет ясноти с призовым фондом матча. В прошлом году он равнялся 30 млн. рублей. «Останется примерно тот же уровень призовых, какой был в прошлом сезоне, пообещал президент РПЛ Сергей Прядкин. - Но затратная часть выросла, ФИФА после чемпионата мира забрала оборудование, и нам приходится самим организовывать безопасность, нанимать стюардов и так далее».

Интрига. Это будет тот матч, на основании которого все станут судить о будущем ЦСКА. Этим летом три основных защитника Алексей и Василий Березуцкий, а так же Сергей Игнашевич закончили карьеры. Ушли Вернблум, Натхо, Миланов, закончилась аренда у Мусы, в «Монако» продан Головин, не известно что будет с Марио Фернандесом и Витиньо... Из всей прошлогодней основы точно остались только двое - Акинфеев и Дзагоев. С кем ЦСКА идет в сезон?!

Но теперь учите новые имена ЦСКА: Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао, Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов, Виталий Жиронкин... А Федора Чалова вы должны помнить по прошлому сезону.

История. Суперкубок разыгрывается с 2003 года, и его обладателями становились 5 клубов - ЦСКА и «Локомотив», а так же «Спартак», «Зенит» и «Рубин». У ЦСКА - 6 таких титулов, у «Локомотива» - всего 2. Зато действующий чемпион страны намного чаще побеждал в таких матчах - 8 раз.