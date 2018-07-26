2018-07-26T15:43:43+03:00
В мире

Госдеп США - Москве: «Крым - не ваш»

Вашингтон в очередной раз отказался признавать полуостров частью России
Сергей НОВИКОВ
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Май 2018 года. По Крымскому мосту открылось автомобильное движение.Май 2018 года. По Крымскому мосту открылось автомобильное движение.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Внешнеполитическое ведомство США обнародовало документ, громко названный «Крымская декларация». В нем зафиксирован уже набивший оскомину тезис: «Крым ни при каких обстоятельствах не может быть частью Российской Федерации». О добровольном выборе крымчан в пользу России на референдуме в документе, понятное дело, ничего не говорится.

Очередной демарш американцев (явно направленный на то, чтобы сбить остроту нападок на Дональда Трампа со стороны демократов, считающих, что президент «провалил» недавний саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки) не стал неожиданностью для российской стороны.

- С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности, - с сожалением констатировали в посольстве России в Вашингтоне и намекнули на двуличность американских коллег, которые мирный выбор крымчан не признают, в отличие от насильственного отделения Косово от Сербии. - Ждем декларации госдепа о том, что Косово – это Сербия.

С иронией отнеслась к антикрымским шагам США и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», - заключила Захарова.

Кстати, в своем документе американцы сослались на исторический прецедент - т. н. декларацию Уэллеса, принятую в 1940 году, согласно которой США отказывались признавать вхождение прибалтийских республик в СССР. Впрочем, ценность той декларации была невелика - она действовала более 50 лет, вплоть до распада Союза, однако в практическом плане совершенно не влияла на двусторонние отношения.

РЕАКЦИЯ

Аксенов: «Крымская декларация» дискредитирует международный имидж США

Глава Крыма отреагировал на подписание Госдепом США документа о непризнании полуострова частью России (подробности)

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