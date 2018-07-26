Путин заглянул в «колыбель человечества»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-07-26T16:13:02+03:00

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Десятый по счету саммит БРИКС начался с курьеза. Организаторы перед церемонией фотографирования разложили на красном ковре перед флагами таблички с названиями стран, но перепутали — и пять лидеров БРИКС встали в непонятном порядке. И не по флагам, и не по аббревиатуре. Едва фотографы защелкали затворами, запечатлевая торжественный момент, выбежал кто-то из службы протокола и замахал руками. Лидеры переглянулись, поменялись местами, но все равно в установленный буквами БРИКС порядок не попали. Поэтому просто махнули руками и пошли на заседание в узком составе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661876" frameborder="0"></iframe> На саммите БРИКС перепутали таблички.

Наверное, мы уже сильно избаловали себя отличной организацией больших мероприятий. Но такого организационного бардака, как в Йоханесбурге, за последние годы не было нигде. И хотя от ЮАР мало кто ждал прорыва, но чтобы не удалось совсем ничего — это тоже надо суметь. Неудачно было все: от навигации, элементарный вход в пресс-центр саммита приходилось искать, обходя оцепленные квартал за кварталом, и wi-fi, который не работал, до маршрута лидеров. Идущие в туалет журналисты с изумлением обнаруживали, что навстречу к ним на эскалаторе едет Си Цзинпинь или Путин. Не удалось обеспечить даже трансляцию церемонии приветствия лидеров, из-за чего, например, рукопожатие Путина и нового президента ЮАР осталось за кадром. Когда началось заседание БРИКС в расширенном составе, оказалось, что сигнал от будки синхронного переводчика не доходит до приемников от наушников журналистов. В попытках уловить хоть что-то, они метались по залу с высоко поднятыми приемниками. Это неожиданно изящно оказалось созвучно с символом саммита — Нельсоном Манделой с высоко поднятым кулаком.

В первый день саммита у журналистов возникли проблемы.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Чтобы "поймать" звук перевода, приходилось высоко поднимать капризное устройство.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью, - заявил Владимир Путин на заседании. - В экономической сфере государства «пятерки» коллективно решают такие важные задачи, как модернизация промышленности, развитие высоких технологий, повышение конкурентоспособности, улучшение уровня жизни населения.

Он поддержал расширение связей в сфере электронной торговли, малого и среднего предпринимательства, предложения об упрощении административных барьеров.

- Происходящая в мире четвертая промышленная революция оказывает влияние на всех, - заявил Путин. - Задача наших государств создавать комфортные условия для инвестиций в экономику и внедрению новых технологий.

Президент говорил о работе совместного банка БРИКС, о фонде облигаций в национальных валютах, о цифровизации экономик. Пользуясь случаем, он пролоббировал заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

- Среди наших конкурентов нет городов из стран БРИКС, мы очень рассчитываем на вашу поддержку, - сказал Путин.

После церемонии подписания документов началась видеопрезентация научно-археологического комплекса «Колыбель человечества». Изначально предполагалось, что лидеры лично поедут к этому комплексу пещер, где были обнаружены останки первых людей на африканском континенте, а стало быть и на всей планете. Но службы безопасности дружно пришли в ужас от перспективы 60-километровой поездки по трущобам, и мероприятие решили перевести в видеоформат. Реальностью остались только отпечатки ладоней пятерки лидеров, которые они оставили для этого комплекса на память.

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Пять лет назад Владимир Путин прилетал в ЮАР на саммит БРИКС, и из той пятерки лидеров в четверг за стол переговоров вмести с ним сядет лишь председатель Китая Си Цзиньпин. Президенты Бразилии и ЮАР, премьер Индии за эти пять лет успели смениться, причем в некоторых странах даже со скандалом (подробности)