2018-07-26T17:56:15+03:00
Звезды

Дмитрий Маликов впервые показал лицо маленького сына

Марку на днях исполнилось полгода
Ольга АНТОНОВА
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Дмитрий МаликовДмитрий МаликовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Марку Маликову сегодня исполнилось шесть месяцев, и видимо, отец решил, что вполне уже возраст, чтобы показать лицо наследника своим поклонникам. Фотография папы с сыном умилила фанатов звезды, которые нашли много сходства ребенка со старшей сестрой Стешой.

«Так похож на сестру», «Здоровья Марку и счастья всей вашей семье!!!», « Дима, классная фотография с сынулей Марком. Дима, ты Классно выглядишь воглаве молодого папы.Желаю Марку богатырского здоровья, чтобы рос умниким, послушным, чтобы радовал маму и папу своми достижениями и рос на радость маме и папе. Дима, ты даришь нам только хорошие эмоции. Дима, не трать время и свою энергию на глупых людей. Дима, лучше решение уйти в работу на писать волшебную инсруметальную или еще одну волшебную песню или отдохнуть побыть и проводить по больше время сынулей Марком , с дочкой Стефание и замечательной супругой Еленой. Дима, не вешай нос держи хвост пистолетом и все будет хорошо», - написали пожелания родителю поклонники.

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Дмитрий Маликов с сыном Марком.
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Надо отметить, что Маликов в подписи к фотографии невольно извинился за опубликованную накануне шутку, где заявил, что в шоу-бизнес могут попасть либо люди нетрадиционной ориентации, либо евреи, либо евреи с нетрадиционной ориентации.

«Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице...Л юди,живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции) Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем», - сделал подпись он.

Напомним, Дмитрий Маликов второй раз стал отцом в январе этого года. Малыша родила певцу и его жене Елене суррогатная мать в одной из клиник Санкт-Петербурга. Пара до последнего скрывала появление наследника на свет, но слухи все равно просочились и знаменитостям пришлось признаться. Также у супругов есть взрослая дочь Стефания, которая пошла по стопам отца и тоже пробует себя в роли певицы.

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