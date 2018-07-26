2018-07-26T17:13:30+03:00
Звезды

Виктория Дайнеко оправдалась за неидеальную фигуру

Певица считает, что не стоит фотошопить снимки, ведь она не модель
Ольга АНТОНОВА
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Виктория ДайнекоВиктория ДайнекоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Еще, когда молоденькая Виктория Дайнеко пришла на «Фабрику звезд» многие из ее коллег намекали на то, что неплохо было бы похудеть. Мол, и ноги станут стройнее, и бедра уже. После окончания «Фабрики» минула уже 20 лет, но певица и сегодня старается держать себя в форме: регулярно занимается спортом, тщательно следит за рационом. Но при этом, ее фигура далеко от модельных идеалов и об этом сама артистка не стесняется говорить вслух. Но это вовсе не значит, что звезда считает себя при этом менее красивой. И в подтверждении этих слов в своем инстаграме Дайнеко опубликовала пост, где предстала в коротком платье с оголенными ногами. Артистка специально приняла не самую удачную позу для фото, но специально не стала обрабатывать снимок. Певица решила показать поклонникам себя настоящую и призвала девушек не стесняться своих форм.

«Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бёдра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала что имея формы важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что в моем понимании плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе», — написала под фотографией Дайнеко.

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"Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши чтобы уменьшить свои объемы..."
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Поклонники в комментариях написали множество комплиментов в адрес певицы и отметили, что девушка прекрасно выглядит и обладает довольно стройной фигурой. Напомним, что накануне Дайнеко призналась, что ее сердце занято, но раскрывать личность возлюбленного она не спешит. Также как не спешит показывать и лицо своей дочери, считая, что это ее личная жизнь и должна остаться таковой.

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