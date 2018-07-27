Весенние приоритеты «Единой России»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-07-26T23:16:02+03:00

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Подошла к концу весенняя сессия Государственной Думы. Безусловно, самым резонансным законопроектом, который был рассмотрен в первом чтении, является проект по изменению параметров пенсионной системы. Эта же тема станет главной, наравне с бюджетом, в осеннюю сессию.

Было дано немало объяснений, почему необходимы эти изменения, приведены статистика и цифры. Об этом сказал и Президент.

Все же о пенсиях…

Первое чтение – это только принятие концепции. После этого законопроект дополняется поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются законопроекты-«спутники», проекты нормативных актов исполнительной власти. И нам предстоит работать над «спутниками» изменений пенсионной системы. И они, эти «сопутствующие» изменения, на самом деле сейчас – самое важное. Потому что мы прекрасно понимаем, как неохотно берут на работу тех, кому совсем недолго осталось до пенсии, как сложно на селе, в небольших городах найти работу всем (и молодым, и тем, кто в самом расцвете сил, и тем, кого можно назвать людьми зрелыми). Но помимо вопросов трудоустройства, которые на поверхности, есть проблемы другого характера: как быть с тем, что некоторые льготы привязаны не к биологическому возрасту, а именно к пенсионному? При этом от региона к региону набор этих льгот может варьироваться. Как сделать так, чтобы те, кто находится в трудоспособном возрасте, реже уходили на больничный не потому, что боятся потерять работу, а потому, что не беспокоят проблемы со здоровьем? С кем оставить малыша, если бабушка и дедушка выйдут на пенсию теперь чуть позднее? И если последнюю проблему могут решить ясельные группы, на создание которых в этом и следующем году регионы получат 49 млрд рублей – а кроме того, материнский капитал теперь можно будет тратить как раз на дошкольное образование (в том числе, на ясли и даже на услуги частных предприятий, юридических или физических лиц, которые оказывают такие услуги), - то поиск решения остальных вопросов - главная и первоочередная задача, которую предстоит оперативно решить. Помимо этого, в бюджете должна быть предусмотрена индексация пенсий с 1 января, и это повышение будет ощутимым: выше уровня инфляции. Мы ожидаем, что с учетом принятых мер, в 2019 году пенсии вырастут в среднем на 12 тысяч в год.

Не упустить важное

Но помимо вопросов, связанных с размером пенсии (напомню, мы наконец ратифицируем Конвенцию МОТ и пенсия не может быть менее 40% утраченного заработка), в весеннюю сессию было принято много знаковых и важных законопроектов, о которых надо знать, поскольку они касаются повседневной жизни миллионов граждан.

Итак, что появилось нового?

- повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб.;

- работодатель обязан предоставить выходной для диспансеризации. Это действительно важно, потому что профилактическое обследование позволяет предупредить развитие многих заболеваний;

- родственникам тяжелобольных разрешат доступ в реанимацию – все мы знаем, как необходима эмоциональная поддержка близкого человека;

- при подаче документов на льготы по услугам ЖКХ больше не придется самому доказывать отсутствие задолженности по квартплате;

- благодаря поправкам в федеральный бюджет выделены дополнительные деньги на покупку школьных автобусов и новые «скорые»;

- уточнен порядок исчисления имущественного налога для граждан в тех регионах, где перешли от инвентаризационной стоимости недвижимости к кадастровой. Дело в том, что граждане уже осенью должны были столкнуться с резким ростом налогов на свое имущество: налог должен был расти на 20% каждый год, и по прежним нормам мог вырасти еще, ведь его начисляли сначала на 20% стоимости объекта, в следующем году должны были уже на 40% и так далее до 100%. Поэтому было решено ограничить ежегодное повышение на 10%, а значит, предотвратить резкий скачок имущественного налога. Стоит сказать, что мы также приняли решение, что перерасчет этого налога за предыдущие периоды для граждан может быть только в пользу уменьшения, а вот в сторону увеличения – не может;

- федеральный бюджет возьмет на себя лекарственное обеспечение тех, кто страдает редкими (орфанными) заболеваниями. Раньше такая обязанность лежала исключительно на регионах, которые не всегда могли найти средства на дорогостоящее лечение. Кроме того, мы увеличили число лекарств в этом списке;

- долевое строительство: с 1 июля 2019 г. продавать квартиры застройщики смогут только через специальные счета в банках, куда будут поступать деньги покупателей, и застройщик не будет иметь к ним доступа до полного завершения строительства. При этом покупатель может их забрать, если застройщик будет признан банкротом.

Все эти законопроекты были в приоритете для фракции «Единая Россия». Эти приоритеты мы определяем перед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и, конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты проводят каждую «региональную» неделю в тех территориях, которые представляют в парламенте.