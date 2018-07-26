На пороге новой экономики

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-26T17:42:10+03:00

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Новые рабочие места, новые производства, новое качество жизни в регионах. Решением этих и не только этих задач предстоит заняться Внешэкономбанку. Правительство утвердило новый меморандум государственного банка развития. Теперь проектов в создании инфраструктуры, высокотехнологичных производств, развитии экспорта и городской среды будет больше – ВЭБу разрешено в них участвовать при минимальных критериях. Увеличилось - с учетом майских указов - и число отраслей, с которыми работает ВЭБ. Какими будут этим проекты и кому это выгодно - разбиралась «КП».

По указу президента, в интересах страны

С момента назначения Игоря Шувалова прошло всего два месяцев. На встрече с президентом Владимиром Путиным тогда прозвучала главная задача - сделать ВЭБ реальным и эффективным институтом развития экономики России. Времени на раскачу не было, и новое руководство банка развития сразу пошло в бой! Начали с основополагающего документа, фиксирующего приоритеты и принципы работы ВЭБ. На этой неделе его подписал премьер Дмитрий Медведев. Утверждение меморандума - серьезная победа новой команды банка.

«Это позволит банку сконцентрироваться на наиболее актуальных проектах, которые важны сегодня для страны: инновации, цифровая экономика, целый ряд проектов, которые имеют значительное социальное звучание, проекты, связанные с малым и средним бизнесом, безусловно, то, что необходимо сделать для поддержки экспорта, и целый ряд других направлений», - отметил Медведев.

В документе прописаны все 12 направлений майского указа - по сути, плана развития страны на ближайшие несколько лет. Сохраняя фокус на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных производств и российского экспорта, поддержку ВЭБ теперь может оказывать проектам в области здравоохранения и образования, жилищного строительства, науки, экологии, развития дорожной сети, поддержать малый и средний бизнес, развивать цифровую экономику и содействовать повышению производительности труда.

Инвестиции станут доступнее

По сути, появляется «фабрика» новых инвестиций. В ВЭБе ее называют фабрикой проектного финансирования. За сложным названием – простая идея: разделить затраты на крупные проекты с ВЭБом смогут несколько участников и, значит, вырастет само число инвестиционных проектов. Коммерческие банки при этом могут войти в проект на комфортные для них сроки - 3-5 лет, в то время как ВЭБ обеспечит старт проекта, поставит его на крыло.

Что важно для инициаторов проектов – инвестиции стали доступнее. ВЭБ снизил минимальную стоимость проектов вдвое(!) с 2 млрд. руб. до 1 млрд. руб. Минимальный срок окупаемости проектов теперь составляет 1 год (было 5 лет). Один из ключевых принципов вхождения ВЭБа в проект- безубыточность. Понятно, что не все проекты обеспечат вложения моментально. Взять ту же платную дорогу, аэропорт или современный завод - до завершения строительства доходов такие объекты не приносят. По решению Наблюдательного совета ВЭБ сможет участвовать в таких проектах при наличии господдержки.

Как подчеркнул глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов, ВЭБ не будет конкурировать с коммерческими банками, его задача – создавать условия для партнерской реализации проектов. Будь то строительство аэропорта или завода, организация поставок на экспорт, внедрение «умных» технологий в городах – теперь банк развития и его партнеры смогут добраться от старта до успешного финиша проекта максимально быстро, разделить расходы с попутчиками, избежать пробок и аварий.

Конечно, чтобы финансировать новые проекты, ВЭБу потребуются деньги. Сейчас этот вопрос решается с правительством. Важно то, что расходование каждого государственного рубля можно будет отследить. По словам Шувалова, полный контроль за деятельностью Внешэкономбанка будет у Минфина.

Регионам - приоритет

Проекты Внешэкономбанка - среди них строительство аэропортов, фабрик - реализуются именно в регионах. И если раньше многие не дотягивали по своим масштабам до критериев ВЭБа, то теперь и они его смогут рассчитывать на деньги банка.

«Именно в регионах много проектов, для которых необходимы меньшие объемы инвестиций, но для развития территорий, повышения качества жизни людей эти проекты - стратегические. На поиск таких проектов нацелена новая модель работы ВЭБа в регионах и наша команда региональных менеджеров», - говорит зампред ВЭБа Алексей Иванченко.

Как меняется сам ВЭБ?

Новый ВЭБ меняет не только принципы работы, он меняется изнутри. С самого начала Шувалов объявил об оптимизации штата и намерении сократить команду госкорпорации на 40-50%. Перед теми, кто остается в команде, поставлена задача - работать больше, интенсивнее и с максимальной отдачей. Кроме того, создается единая платформа проектов и продуктовых предложений всей Группы компаний ВЭБ. В нее входят также Российский экспортный центр, ВЭБ Инновации, Федеральный центр проектного финансирования, ВЭБ Инжиниринг. В перспективе, отмечают во Внешэкономбанке, платформа может использоваться и другими институтами развития, такими как ДОМ.РФ, Корпорации МСП, Фонда развития промышленности. Эффект от такого сотрудничества понятен – в одном месте будут собраны все существующие меры господдержки, которые можно комплексно использовать в любом инвестпроекте.