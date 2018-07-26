На Марсе впервые обнаружено озеро с жидкой водой

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-26T17:48:07+03:00

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Уведели сквозь землю

Озеро на Марсе отыскали специалисты Европейского космического агентства (ЕSA) и американского (NASA), проанализировав данные, полученные со своих комических аппаратов - Mars Express и Mars Odyssey.

Лед на Южном полюсе Марса.

Орбитальная станция Mars Express.

Основные наблюдения были проведены в период с 2012 по 2015 год с помощью радара MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding instrument), установленного на борту европейского аппарата. Он 29 раз облучал «подозрительный» участок Марса площадью примерно в 200 квадратных километров в районе Planum Australe на Южном полюсе планеты — недалеко от видимой ледяной шапки. Отраженные сигналы и засвидетельствовали: под поверхность находится водоем. В нем не просто талая вода, а нечто более стабильное. То есть, озеро. Примерно такое же, как озеро Восток, расположенное подо льдом Антарктиды на Земле.

Участки, обследованные с помощью радара.

Как сообщил на сайте ESA Роберто Орозей (Roberto Orosei), отвечающий за работу радара, Марсианское озеро гораздо меньше земного. Его глубина всего метр, ширина 20 километров. Находится озеро под слоем льда и пыли толщиной в полтора километра.

Радар показал наличие озера на глубине полтора километра под поверхностью Марса.

Ученый и его коллеги выразили надежду, что на Марсе найдутся и другие водоемы, спрятанные под поверхностью — там, где условия позволяют воде находиться в жидком виде. А это должно обнадежить в первую очередь тех, кто ищет марсианскую жизнь. Где, как не в воде ее искать?

И будущим переселенцам радость. Они смогут рассчитывать на местную воду.

Другие подробности — в журнале Science

Кстати, нынешнее открытие подтвердило расчеты, которые в свое время провел Дейдрих Мохльман из немецкого аэрокосмического центра в Берлине. Он уверял: марсианскую воду надо искать под коркой местного льда — там, где она не будет испаряться. Как в воду глядел.

Мохльман вычислил, что глубина подледных марсианских озер может достигать 10 метров. Но пока нашлось лишь метровое.

А течет-то там что?

На пресс-конференции с громким названием "Mars mystery solved" (Тайна Марса раскрыта), которая состоялась в НАСА 28 сентября 2015 года, было объявлено, что по Марсу то и дело текут потоки воды. То есть, вода присутствует на его поверхности в жидком виде. Течет вопреки предположениям, что такого быть не может в силу природных особенностей соседней планеты - низкой температуры и разреженной атмосферы. При марсианском давлении, которое в 160 раз меньше, чем на Земле, любая вода, появившаяся хоть откуда, должна тут же испариться. А не течь.

Как было объявлено, потоки, которые стекают с марсианских гор и дюн, водяные и, вероятно, очень соленые. Они видны на снимках с орбиты, которые были сделаны с борта аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Потоки с марсианских дюн. Течет якобы вода, возможно, очень соленая.

На вопрос, откуда взялась вода, запечатленная на снимках, четкого ответа до сих пор нет. Не исключено, что воду выделяют соли, которые сначала впитывают ее из марсианского воздуха. Да и сам рассол вроде бы может течь.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Похоже, что рядом с марсианским роботом "Любопытство" кто-то справил малую нужду

Чудо марсианской природы запечатлел марсоход НАСА "Любопытство" (Mars Science Laboratory Curiosity) 4 августа 2014 года - на 712-й день своего пребывания на соседней планете: сфотографировал какие-то подтеки. Они заметны в виде темных следов на песке. Подтеков несколько. Свое начало они берут у камней. И выглядят двусмысленно.

Странные следы на марсианском песке.

Скорее всего, если рассуждать здраво, подтеки оставила все-таки вода, а не какие-нибудь марсиане, справившие под камни малую нужду за пару минут до того, как «Любопытство» начал фотографировать. Но почему вода не испарилась? Опять загадка...