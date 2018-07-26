Ученые выяснили, кто больше изменяет: кошатники или собачники?

СЕГОДНЯ 17:58 2018-07-26T18:03:00+03:00

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Здесь не будет шутки про британских ученых и их способов проводить исследования, но вот с логикой у исследователей туманного Альбиона что-то все-таки не так. Потому что они недавно задались вопросов, кто кошатники или собачники более неверны в браке. Ну то есть, исследователи сначала сделали вывод, что супружеские измены напрямую зависят от животных в доме (быть может тот, кто изменяет делает это во время прогулок с собакой?!), а потом решили под это подвести научную основу. Так, вот они опросили посетителей сайта знакомств, использующих портал для поиска партнёров на стороне и выяснили, что более 25% пользователей обожают кошек. И немножко, адюльтер на стороне. А вот доля хозяев собак составила всего 10%. Такой же процент и у владельцев кроликов и хомяков (гусары молчать!).

В то же время учёные не смогли обозначить причины таких тенденций, предположив, что речь идёт о неких чертах характера, присущих любителям данных животных. Тем не менее, многие исследователи сходятся во мнении, что собака делает человека счастливее. А значит, ему не нужно искать плотской любви на стороне. Хотя очень спорное утверждение.