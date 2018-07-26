2018-07-26T18:03:00+03:00
Наука

Ученые выяснили, кто больше изменяет: кошатники или собачники?

И это были британские ученые
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В плане верности своим партнерам "кошатники" оказались позади любителей собак.В плане верности своим партнерам "кошатники" оказались позади любителей собак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Здесь не будет шутки про британских ученых и их способов проводить исследования, но вот с логикой у исследователей туманного Альбиона что-то все-таки не так. Потому что они недавно задались вопросов, кто кошатники или собачники более неверны в браке. Ну то есть, исследователи сначала сделали вывод, что супружеские измены напрямую зависят от животных в доме (быть может тот, кто изменяет делает это во время прогулок с собакой?!), а потом решили под это подвести научную основу. Так, вот они опросили посетителей сайта знакомств, использующих портал для поиска партнёров на стороне и выяснили, что более 25% пользователей обожают кошек. И немножко, адюльтер на стороне. А вот доля хозяев собак составила всего 10%. Такой же процент и у владельцев кроликов и хомяков (гусары молчать!).

В то же время учёные не смогли обозначить причины таких тенденций, предположив, что речь идёт о неких чертах характера, присущих любителям данных животных. Тем не менее, многие исследователи сходятся во мнении, что собака делает человека счастливее. А значит, ему не нужно искать плотской любви на стороне. Хотя очень спорное утверждение.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Госдума отклонила проект закона, который приравнивал сожительство к браку
ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам без изменений
Экс-замглавы МЧС Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве
Певица Шакира едва не погибла в авиакатастрофе
В Раде предложили Украине создавать альянсы против России
Ученые: Люди способны управлять сразу тремя руками
По делу об убийстве посла РФ в Турции задержан еще один экс-полицейский
По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге подписана итоговая декларация
"Соштопанное обвинение": МИД РФ назвал арестованную в США Марию Бутину политической заключенной
Британские истребители сопровождали российские Су-24 над Черным морем
Премьер Новой Зеландии обвинил Австралию в плагиате флага
Профильный комитет Совфеда единогласно поддержал закон о повышении НДС
"Небезопасно": Иран предостерег США от отправки войск в Красное море
Трамп обвинил Twitter в «теневой блокировке» страниц республиканцев
Более 600 мигрантов пытались перебраться в Испанию через забор с колючей проволокой
Си Цзиньпин заявил о способности стран БРИКС сформировать новую систему международных отношений
Россия призвала ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину
"Незадача": Пушков о чипе, найденном в подаренном Путиным Трампу мяче
Путин попросил партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение "Экспо-2025"
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги из-за ошибки организаторов саммита
Репортера CNN выгнали из Белого дома за "неуместные" вопросы Трампу
В Госдуме в окончательном чтении приняли закон о российских офшорных зонах
Бывший украинский военный совершил самосожжение у здания Минобороны
Счетная палата Украины выявила серьезные нарушения при финансировании «Евровидения-2017»
В честь празднования Крещения Руси в Москве перекроют улицы в центре
Матвиенко уверена, что у Путина и Трампа еще будет не одна встреча
Асад заявил, что основная поддержка терроризма идет из западного мира