В Москве задержали очередную "банду ГТА"

СЕГОДНЯ 18:15 2018-07-26T18:21:07+03:00

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Сотрудниками уголовного розыска МВД России при поддержке Росгвардии задержана очередная банда, члены которой нападали на жителей столичного региона. У налетчиков обнаружен внушительный арсенал оружия и куча патронов.

"Расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего Аслуддина Калимулаева и его соучастников по статьям "хранение оружия и боеприпасов", "убийство", "покушение на убийство", "бандитизм", "создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, покушение на убийство и разбой, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". По версии следствия, в период с января по июнь 2018 года Калимулаев приискал лиц, ранее судимых, и предложил им заниматься преступной деятельностью, направленной на хищение чужого имущества путем нападения на граждан с применением огнестрельного оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья", - сообщила "КП" официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Как выяснили следователи члены банды под руководством Калимулаева совершили не менее 3 особо тяжких преступлений, с использованием огнестрельного оружия.

"31 января 2018 года они выстрелили в прохожего на улице Летниковской. Потерпевшему удалось укрыться в подъезд и обратиться за помощью, а нападавшие скрылись с места происшествия. В июне 2018 года на улице Гарибальди в городе Москве участники этой же банды совершили разбойное нападение на мужчину и похитили у него денежные средства в размере более 3,5 миллионов рублей", - отметили в СК России.

Как стало известно "КП" подобные преступления члены банды совершали довольно часто, а в банду могло входить до 20 человек, которых сейчас разыскивают по всей России. В ходе 23 обысков у бандитов был изъят 21 пистолет и более 1000 боеприпасов.

В следствии отметили, что задержанные налетчики действовали также дерзко, как участники "банды ГТА", членам которой 1 августа зачитают в Мосгорсуде приговор. Эти бандиты успели за два года лишить жизней 17 человек.