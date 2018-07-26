Дочь Ирины Салтыковой раскритиковали за большие татуировки

СЕГОДНЯ 18:19 2018-07-26T18:27:20+03:00

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Ирина Салтыкова души не чает в своей единственной наследнице – дочери Алисе. Певица сделала все для того, чтобы она получила лучшее образование, поэтому девушка училась во Франции и Швейцарии, потом купила ей квартиру в Лондоне и всячески помогает с певческой карьерой. Причем в отличии от мамы – поп-певице дочка больше тяготеет к альтернативному року. Ну и как любая поклонница тяжелой музыки не могла в какой-то момент отказаться от искушения сделать себе татуировку. Сначала она набила рисунок огромной птицы с распахнутыми крыльями на спине, затем «забила» татуировками руки. И видимо, процесс преображения настолько увлек Алису, что она сменила и цвет волос, и стиль одежды. При этом, мама поддерживает все инициативы наследницы и считает, что ее поиск, ее путь, и если дочь хочет, то ради Бога.

Недавно родительница вместе с дочкой отправились во Францию, и разумеется, заехали на лавандовые поля, где девушка сфотографировалась в летящем платье. Однако, вместо того, чтобы восхититься снимком, поклонники ее мамы осудили большие татуировки на ее руках.

aliassalt Beautiful sunset at the seaside. Photo by @vlastagary

«Такая нежная девушка и такие ужасные татуировки. Зачем», «Что это за мода разрисовывать себя?», «Я не против тату, но ведь можно было сделать их маленькими и кокетливыми», - тут же написали фолловеры.

irinasaltykova_official Кто видел настоящие Лавандовые поля? @aliassalt

Салтыкова отвечать на критику не стала, видимо, посчитав, что в 30 лет ее дочь сама знает, как лучше. И что для нее красиво.