«Самая сексуальная певица» забыла слова песни о трезвости перед передозировкой

СЕГОДНЯ 18:52 2018-07-26T18:55:15+03:00

Последние два дня все только и обсуждают, что инцидент с певицей Фото: REUTERS

Последние два дня все только и обсуждают, что инцидент с певицей

Изменить размер текста: A A

Состоянием здоровья американской певицы Деми Ловато, которую 24 июля госпитализировали из-за передозировки наркотиками, серьезно обеспокоены ее коллеги. На своих страницах в соцсетях звезды оставляют посты, адресованные Ловато, и сопровождают их хештегом #PrayForDemi (молимся за Деми).

"Мы все должны обнять Деми Ловато. Я так рада, что ты жива. Слава Богу. Если я знаю своих маленьких монстров так, как мне кажется, то все мы сейчас желаем ей обрести внутренний мир и покой. #ЯУвереннаВДеми", - написала Леди Гага.

Поддержку певице выразили также ведущая Эллен Дедженерес, Бруно Марс, Лили Аллен и реперша Cardi B и подруга звезды – Селена Гомес.

А поклонники Ловато тем временем нашли видео с концерта певицы, прошедшего за несколько дней перед тем, как артистку госпитализировали с передозировкой героина. Во время выступления она забыла слова своей песни о трезвости. Ролик был опубликован в Instagram.

«***** [Черт подери], я забыла текст», — воскликнула Ловато, пожала плечами и покинула сцену.

Певица написала песню Sober в июне 2018 года. В ней Ловато, ранее боровшаяся с наркотической зависимостью, призналась, что оступилась после шести лет трезвости.

Напомним, 25 июля западные СМИ сообщили, что Деми Ловато попала в больницу с передозировкой героина. Позже представители певицы назвали информацию о передозировке не соответствующей действительности. Источники рассказали, что во время госпитализации Ловато ввели налоксон — антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина, — после чего та пришла в себя.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?». Звания самой сексуальной певицы была удостоена Деми Ловато.