Фестиваль VK Fest: "Вконтакте" перенесет в реальность только самое лучшее

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-26T19:17:32+03:00

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Уже через несколько дней в Санкт-Петербурге стартует один из самых масштабных в России фестивалей - VK Fest. В период с 28 по 29 июля все самое лучшее из крупнейшей социальной сети нашей страны "Вконтакте" будет перенесено в реальность.

Территория мероприятия составит по площади около 50 футбольных полей. Всего будет представлено 15 тематических направлений - Музыка, Блогеры, Технологии, Творчество, Спорт, Дети, Еда, Мода, Красота, Юмор, Развлечения, Косплей, Видеоигры, Паблики и Драйв.

Чтобы обойти все 350 интерактивных площадок VK Fest посетителю понадобится больше суток, и это при условии, что он будет проводить около наждой из них не более пяти минут.

Гостей фестиваля ждут спортивные игры на свежем воздухе, арт-объекты, стенды косплееров, компьютерные турниры, творческие конкурсы и другие развлечения от партнеров мероприятия, таких как Эрмитаж, Русский музей, Зенит и других.

Программа VK Fest представлена 15 тематическими направлениями

Также в этом году на территории VK Fest будут установлены целых четыре музыкальные сцены. Кроме традиционной Синей сцены с поп-музыкой, альтернативы на Белой и электроники на Record Stage, на фестивале появится новая Зелёная сцена для любителей академической музыки, каверов и джаза.

Свою участие в мероприятии уже подтвердили такие артисты, как Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize MС, Хлеб, Хаски, Пошлая Молли, Face, Чайф, Ногу свело!, Слава КПСС (Гнойный), Джиган, Manizha, Жак Энтони, Ольга Бузова, Михаил Боярский, Face и другие.

Хедлайнерами сцены блогеров станут Марьяна Ро, Катя Клэп, Ида Галич, Стас Давыдов и Big Russian Boss. За юмор же на фестивале будут отвечать резиденты Comedy Club, комики шоу Stand Up, ведущие шоу "Студия СОЮЗ", участники шоу "ТАНЦЫ" и "ПЕСНИ", а также Ольга Бузова и другие звезды проектов телеканала ТНТ.

Фестиваль выступает за здоровый отдых и уделя- ет особое место спорту, образованию и благотворительности.

Только в прошлом году VK Fest посетили 85 тысяч человек, ещё 1,5 миллиона пользователей посмотрели прямую трансляцию события ВКонтакте. В этот раз мероприятие обещает быть не менее успешным.

Стоит отметить, что организаторы фестиваля выступают за здоровый отдых и уделяет особое внимание спорту, образованию и благотворительности, поэтому на территории не продаются алкогольные напитки, а курение запрещено.

Категории билетов включают в себя обычный входной (для посетителей с 13 лет), на оба дня, детский (от 7 до 12 лет), вездеход (даёт доступ в зону отдыха на берегу залива, free-бар, отдельный вход, приоритетный доступ в тематические зоны, комплект официальной атрибутики VK). Также можно доплатить 200 рублей и получить дизайнерский билет в фирменном стиле фестиваля, а доплатив еще 100 рублей можно помочь благотворительным фондам "AdVita", "Мята", "Я есть!", "Донор-Серч" и "Форум Доноров".