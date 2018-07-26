Российские клубы открыли еврокубковый сезон

СЕГОДНЯ 20:10 2018-07-26T21:45:11+03:00

Футболисты «Уфы» в своей дебютной встрече сыграли вничью с «Домжале» - 0:0

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Для российских клубов стартовала пора еврокубков. Первыми 26 июля вступили в бой футболисты «Уфы», которые у себя дома во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сыграли вничью со словенским «Домжале» - 0:0.

Ответный матч пройдет 2 августа в Словении на стадионе «Шпортни парк» (Лендава).

Победитель этой пары в третьем отборочном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между венгерским «Гонведом» и клубом «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга.

Напомним, что «Уфа» в прошлом сезоне заняла чемпионате России шестое место. Башкирский клуб впервые в своей истории попал в еврокубки необычным путем: победитель Кубка России «Тосно» обанкротился и уступил свое место уфимцам.

КСТАТИ

Напомним, что всего в еврокубках выступают шесть российских команд. Три в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

«Локомотив» и ЦСКА сразу попадают в групповой этап Лиги чемпионов. Московский «Спартак», занявший третье место в ЧР, начнет с 3-его квалификационного раунда ЛЧ (всего их четыре).

«Краснодар» откроет свой евросезон на групповом этапе Лиги Европы. «Зенит», занявший в первенстве страны только пятое место, будет пробиваться туда с третьего отборочного раунда.

А Уфа уже стартовала.

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