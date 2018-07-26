Два, двенадцать, сорок шесть
По сети опять пошло гулять веселое нечто (затрудняюсь подобрать определение) про поэзию в цифрах. Сочетания цифр, написанные в столбик, могут имитировать популярные стихотворные жанры, грустные стихи, веселые стихи и даже поэтов целиком.
Считалка, например, выглядит так:
2 12 46
48 3 06
33 1 102
8 30 32
А какой-нибудь грустный стих иллюстрирует вот такое сочетание цифр:
511 16
5 20 337
712 19
2000047
Для веселья, это Маяковский
2 46 38 1
116 14 20!
15 14 21
14 0 17.
Особенно смешно стихи в цифрах звучат, если их читать вслух.
Интернет захватила мода на цифровые стихи
Разобраться в фокусе мы попросили поэта, писателя и преподавателя теории поэзии Леонида Костюкова.
– Это замечательный пример того, что в поэзии ритм гораздо важнее слов. Мы все это понимаем теоретически. Но благодаря таким примерам можем видеть наглядно, – обрадовался Костюков.
Как отметил специалист, фокус со стихами-цифрами интересен тем, что цифры в нем перестают быть цифрами, а становятся просто носителями ударения. Сочетание ударений и создает определенный ритм, по которому мы узнаем стихотворение.
Судите сами. «Два- двенадцать- сорок шесть» — это трехстопный хорей. (Для тех, кто забыл, хорей — это двусложный размер с ударением на первом слоге). Хорей - любимый размер всех детских поэтов. Можно вспомнить, к примеру, «У меня растут года, будет мне семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?» Внимательные заметят, что "считалка" из цифр повторяет ритмический рисунок именно этого стихотворения.
В качестве «Пушкина из цифр» нам предложен четырехстопный ямб. (Тоже двустопный размер, где ударение падает на второй слог).
17 30 48
140 10 01
126 138
140 3 501
Четырехстопным ямбом писал не только Пушкин, но и вообще большинство поэтов девятнадцатого века. Однажды Пушкину так надоел этот размер, что в поэме «домик в Коломне» он так и написал: «Четырехстопный ямб мне надоел, им пишет каждый»…
По словам Костюкова, точно такой же поэтический фокус можно проделать не только с цифрами, но и с любыми другими словами. Например, с названиями цветов или рыб.
Мы попробовали. Вот, что получилось.
Считалка
Сиг, лосось, мегалодон,
рыба-меч и рыба-слон.
Щука, лещ, морской конёк,
Белорыбица, уёк.
Пушкин в рыбах выглядел бы так:
Анчоус, килька и калуга.
Морской дракон, треска, кефаль.
Зеркальный карп, карась, белуга.
Осетр, ерш и лжепескарь.