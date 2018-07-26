СЕГОДНЯ 20:30 2018-07-26T21:28:45+03:00

Грустные стихи, веселые стихи и даже творчество поэтов целиком можно легко имитрировать цифрами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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По сети опять пошло гулять веселое нечто (затрудняюсь подобрать определение) про поэзию в цифрах. Сочетания цифр, написанные в столбик, могут имитировать популярные стихотворные жанры, грустные стихи, веселые стихи и даже поэтов целиком.

Считалка, например, выглядит так:

2 12 46

48 3 06

33 1 102

8 30 32

А какой-нибудь грустный стих иллюстрирует вот такое сочетание цифр:

511 16

5 20 337

712 19

2000047

Для веселья, это Маяковский

2 46 38 1

116 14 20!

15 14 21

14 0 17.

Особенно смешно стихи в цифрах звучат, если их читать вслух.

Интернет захватила мода на цифровые стихи

Разобраться в фокусе мы попросили поэта, писателя и преподавателя теории поэзии Леонида Костюкова.

– Это замечательный пример того, что в поэзии ритм гораздо важнее слов. Мы все это понимаем теоретически. Но благодаря таким примерам можем видеть наглядно, – обрадовался Костюков.

Как отметил специалист, фокус со стихами-цифрами интересен тем, что цифры в нем перестают быть цифрами, а становятся просто носителями ударения. Сочетание ударений и создает определенный ритм, по которому мы узнаем стихотворение.

Судите сами. «Два- двенадцать- сорок шесть» — это трехстопный хорей. (Для тех, кто забыл, хорей — это двусложный размер с ударением на первом слоге). Хорей - любимый размер всех детских поэтов. Можно вспомнить, к примеру, «У меня растут года, будет мне семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?» Внимательные заметят, что "считалка" из цифр повторяет ритмический рисунок именно этого стихотворения.

В качестве «Пушкина из цифр» нам предложен четырехстопный ямб. (Тоже двустопный размер, где ударение падает на второй слог).

17 30 48

140 10 01

126 138

140 3 501

Четырехстопным ямбом писал не только Пушкин, но и вообще большинство поэтов девятнадцатого века. Однажды Пушкину так надоел этот размер, что в поэме «домик в Коломне» он так и написал: «Четырехстопный ямб мне надоел, им пишет каждый»…

По словам Костюкова, точно такой же поэтический фокус можно проделать не только с цифрами, но и с любыми другими словами. Например, с названиями цветов или рыб.

Мы попробовали. Вот, что получилось.

Считалка

Сиг, лосось, мегалодон,

рыба-меч и рыба-слон.

Щука, лещ, морской конёк,

Белорыбица, уёк.

Пушкин в рыбах выглядел бы так:

Анчоус, килька и калуга.

Морской дракон, треска, кефаль.

Зеркальный карп, карась, белуга.

Осетр, ерш и лжепескарь.