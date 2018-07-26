«Шпионский» мяч для Трампа оказался банальной рекламной разводкой

СЕГОДНЯ 21:00 2018-07-26T21:01:30+03:00

Журналист «КП»: - ЦРУ с ФБР потратили неделю, чтобы найти на мячике «жучок»? Да вот же он - для «дураков» даже помечен радиоволнами! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корреспондент «Комсомолки» проверил, как работает чип от «Адидас», встроенный в мячик «Мечта», из-за которого американские СМИ попытались раздуть очередной скандал

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«А у вас есть точно такой же, только в красную крапинку? Нет? Ладно, будем искать», - пробормотал я в третьем по счету магазине спортивных товаров. Оказывается, официальный мяч чемпионата мира по футболу едва ли не самый дефицитный товар в июльской Москве. Точнее, именно та модель, которую Путин подарил Трампу - с красным рисунком и названием «Мечта».

- «Красные» мячи смели с прилавков сразу же, - рассказывает продавец-консультант. - Уже неделю нет нигде в Москве.

Зато точно таких же официальных мячей, но с черным рисунком - как грязи. Вся разница между «черными» и «красными» - что первыми играли на групповом этапе мундиаля, а вторыми - на стадии плей-офф. Нога Акинфеева, золотые голы Мбаппе и Гризманна, лучшие финты Модрича - все это моменты с мячиком «Мечта».

- К нам их завезли как раз после фантастической победы России над Испанией. Это был самый ходовой товар, лимитированная серия, - рассказывают мне во втором магазине. - До сих пор хоть раз в час, но кто-то зайдет и спросит именно такой мяч.

- Последний «красный», наверное, Путин американскому президенту отдал, - смеется продавщица. - Берите «черный».

- А «жучок»-то есть у вашего «черного»? - интересуюсь.

- А как же! В обязательном порядке.

- Тогда несите! Будем тестировать.

Обнаружить чип несложно, не надо для этого в школе ЦРУ учиться. «Шпионское устройство» со всей откровенностью отмечено на шарике стилизованным изображением радиосигнала (как Wi-Fi). Пытаюсь продавить его пальцем, отогнуть обшивку. Ничего: чип слишком маленький, чтобы его почувствовать.

- Не надо портить товар, - пугается продавец. - И вам это не поможет. Удалить данные с чипа или переписать их невозможно.

Этот парень явно невысокого мнения о нас, «русских хакерах»...

- Ну а как эта штуковина работает-то?

- Просто поднесите к нему заднюю панель вашего смартфона.

Подношу. На экране выскакивает сайт компании-производителя. Видеоролики, конкурсы, прочий рекламный спам.

И счетчик типа «нас уже 145 тысяч человек». Плюс один - я теперь тоже

записан в число жертв маркетинга спортивной индустрии. Вербовка прошла успешно.

Вот и все высокие технологии. «Умный» шпионский мяч оказался банальной рекламной разводкой.

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