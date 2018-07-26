«Шпионский» мяч для Трампа оказался банальной рекламной разводкой
«А у вас есть точно такой же, только в красную крапинку? Нет? Ладно, будем искать», - пробормотал я в третьем по счету магазине спортивных товаров. Оказывается, официальный мяч чемпионата мира по футболу едва ли не самый дефицитный товар в июльской Москве. Точнее, именно та модель, которую Путин подарил Трампу - с красным рисунком и названием «Мечта».
- «Красные» мячи смели с прилавков сразу же, - рассказывает продавец-консультант. - Уже неделю нет нигде в Москве.
Зато точно таких же официальных мячей, но с черным рисунком - как грязи. Вся разница между «черными» и «красными» - что первыми играли на групповом этапе мундиаля, а вторыми - на стадии плей-офф. Нога Акинфеева, золотые голы Мбаппе и Гризманна, лучшие финты Модрича - все это моменты с мячиком «Мечта».
- К нам их завезли как раз после фантастической победы России над Испанией. Это был самый ходовой товар, лимитированная серия, - рассказывают мне во втором магазине. - До сих пор хоть раз в час, но кто-то зайдет и спросит именно такой мяч.
- Последний «красный», наверное, Путин американскому президенту отдал, - смеется продавщица. - Берите «черный».
- А «жучок»-то есть у вашего «черного»? - интересуюсь.
- А как же! В обязательном порядке.
- Тогда несите! Будем тестировать.
Обнаружить чип несложно, не надо для этого в школе ЦРУ учиться. «Шпионское устройство» со всей откровенностью отмечено на шарике стилизованным изображением радиосигнала (как Wi-Fi). Пытаюсь продавить его пальцем, отогнуть обшивку. Ничего: чип слишком маленький, чтобы его почувствовать.
- Не надо портить товар, - пугается продавец. - И вам это не поможет. Удалить данные с чипа или переписать их невозможно.
Этот парень явно невысокого мнения о нас, «русских хакерах»...
- Ну а как эта штуковина работает-то?
- Просто поднесите к нему заднюю панель вашего смартфона.
Подношу. На экране выскакивает сайт компании-производителя. Видеоролики, конкурсы, прочий рекламный спам.
И счетчик типа «нас уже 145 тысяч человек». Плюс один - я теперь тоже
записан в число жертв маркетинга спортивной индустрии. Вербовка прошла успешно.
Вот и все высокие технологии. «Умный» шпионский мяч оказался банальной рекламной разводкой.
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Неожиданным успехом завершилась попытка американских спецслужб с подачи конгрессменов отыскать в мяче, подаренном Владимиром Путиным в Хельсинки Дональду Трампу, секретный чип. Успехом — потому что чип отыскали, неожиданным — потому что он оказался не российским и не сильно секретным. И теперь не очень понятно, что с этим делать. (подробности)