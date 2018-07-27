Возможное закрытие визовых центров: К чему это приведет?
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:
- Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров.
- Отдохнул на 5 с плюсом! Где, за сколько? Переклюичка наших слушателей.
- Госдума приняла закон об отмене военных кафедр в вузах.
- Сериалы, которые мы смотрим. Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в первой половине 2019 года.
- Кинопремьеры недели. "Миссия невыполнима", "Обитатели и Свидетели".
Возможное закрытие визовых центров: К чему это приведет?
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