Возможное закрытие визовых центров: К чему это приведет?

27 Июль 07:05 2018-07-27T12:42:43+03:00

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Обсуждаем главные летние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

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Главные темы:

- Российский союз туриндустрии предупредил о возможном закрытии всех визовых центров.

- Отдохнул на 5 с плюсом! Где, за сколько? Переклюичка наших слушателей.

- Госдума приняла закон об отмене военных кафедр в вузах.

- Сериалы, которые мы смотрим. Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в первой половине 2019 года.

- Кинопремьеры недели. "Миссия невыполнима", "Обитатели и Свидетели".